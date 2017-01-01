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Yıldırım'a hizmet yağmuru



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BURSA (İHA) - Yıldırım ilçesindeki imar alanlarının yüzde 33'lük kısmını yeniden planlayan ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm hamlesinde projelendirme sürecini tamamlayarak uygulama dönemini başlatan Yıldırım Belediyesi, son bir ayda ilçeyi adeta hizmet yağmuruna uğrattı.

Yüzölçümü 3 bin 200 hektar olan Yıldırım'ın bin 125 hektarlık bölümünü kentsel dönüşüm ve plan-uygulama alanı ilan ederek ilçenin geleceğini kurtaracak çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, modern dönüşümde sosyal donatı alanları ile vatandaşların ihtiyacına yönelik tesisleri bölgeye kazandırıyor. İlçenin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlesini sosyal donatı alanlarıyla destekleyen Yıldırım Belediyesi, bünyesinde muhtarlık ofisleri, sağlık birimleri, YIL-MEK kurs ve okul öncesi eğitim sınıfları ile toplantı salonları bulunan çok fonksiyonlu mahalle konaklarını Davutkadı, Anadolu ve Maltepe mahallerinde hizmete açtı. İlçenin yeşil hüviyetini yeniden elde etmesini sağlayacak Vatan Mahallesi Sevgi Parkı, Yiğitler Mahallesi Kartopu Parkı, Samanlı Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir Parkı ile İsabey Mahallesi Ebe Müzeyyen Özcanoğlu Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı'nın hizmete girmesiyle oyun parkı ve yeşil alan sayısı 350'ye ulaşırken, Mimar Sinan Bisiklet Evi de sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi Yıldırım'a kazandırıldı. Şehir tarihinin en büyük bütçeli yatırımı olan ve ilçenin makus talihini değiştirecek Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaat çalışmalarına start verilirken, okul öncesi eğitime atfedilen önem ışığında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kreş binasının temeli atılarak, '100 Adımda İdeal Şehir Yıldırım' vizyonunda yer alan bir proje daha ete kemiğe bürünmüş oldu.

Yıldırım'ın adını yüceltmek ve Yıldırımlıların yaşam standartlarını yükseltmek için için başlattıkları hizmet seferberliğinde önemli adımlar attıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yıllar boyunca Yıldırım'ın üstüne yapışan plansız yapılaşma ve 'varoş' yaftalarından ilçemizi kurtarmak adına Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesini başlattık. 3-5 yılın değil 50 yıl sonrasının Yıldırım'ını tahayyül ettiğimiz için planlama aşamasında çok titiz davrandık. Bu dönüşüm hamlemizi de sosyal donatı alanları ile destekliyor ve Yıldırım'a yeni tesisler kazandırıyoruz" dedi.

Projeler hazırlanırken küresel düzeyde kabul edilen şehirleşme uygulamalarının ve planlama yönetimlerinin esas alındığını da aktaran Başkan Edebali, "Dönüşüm projelerimizin felsefesini insan ve vizyon odaklı kentsel gelişme, çevre ve kültür değerlerinin korunması, kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm ve planlama ile altyapı ilişki sistemi gibi unsurlar oluşturuyor. Bunu yaparken, insan ve doğa arasındaki dengeyi unutmadan, geçmişimizin izleri olan kültürel değerlerimizi koruyan, şehri olduğu kadar insanları da dönüştüren, altyapı sorunları çözüme kavuşturulmuş bir ideal şehir oluşturuyoruz" diye konuştu.

Yıldırım'da hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinde sosyal donatı alanlarının da önemine değinen Edebali, "Biz şehrimizi fiziki anlamda dönüştürürken aynı zamanda kültürel ve sosyal donatı alanlarını da kazandırıyoruz. İnsanlarımızın ihtiyacına cevap verecek uygulamalar öncelikli çalışmalarımız arasında. Örneğin Davutkadı sakinlerimizin talebi üzerine mahallemize kazandırdığımız konağımızı, muhtarlık ofisinin dışında tamamen sağlık hizmetlerine ayırarak hem bölgenin önemli bir sorununu giderdik hem de yönetim stratejimiz içerisindeki katılımcı belediyecilik anlayışını tam manasıyla uyguladık. Yeşil alanları ve parkları ilçemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alacakları, yaşamın stresinden uzaklaşacakları ve çocuklarımızın eve hapsolmadan doyasıya oynayacağı alanlar kentsel dönüşümün önemli bir sac ayağı. Eğitimin toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde en etkin faktör olduğu bilinciyle, '100 Adımda İdeal Şehir Yıldırım' vizyonumuzda yer alan her 5 mahalleye 1 kreş kazandırılması projesi kapsamında kreş binamızın temelini attık. Yıldırım tarihinin en büyük yatırımı Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm projesinde inşa safhasına başladık ve ilk etapta yapılacak 850 konut 2018'de hak sahiplerine teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

(AÇ)



09.04.2017 17:21:27 TSI

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