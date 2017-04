YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Polis Teşkilatı 172 yaşında

Behzat Akcan - İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Manisa'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayınlandı.

Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 172'nci yılını kutluyor. Çeşitli etkinliklerle kutlanan hafta dolayısıyla AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de birer kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla Gördes İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Emniyet güçlerinin halkın huzuru ve güvenliği için her zaman büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalıştığını belirten Baybatur, polis memurlarına karanfil verdi, haftalarını kutladı. Türk Polis Teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati öneme sahip kurumlardan birisi olduğuna dikkati çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Devletin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyete karşı gerektiğinde canını seve seve feda eden Türk Polis Teşkilatı, şerefli geçmişiyle her zaman milletimizin övünç kaynağı olmuştur. Nitekim, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı hainlere 'dur' diyen halkımızla birlikte omuz omuza vatanı, milleti, bayrağı, demokrasisi ve ülkesi için göğsünü siper eden kahraman polisimiz, mücadelenin en ön safında yer almış, darbe görünümlü işgal girişimi karşısında asil milletimizle birlikte tarih yazmıştır. Bu vesileyle; 15 Temmuz gecesi, terörle mücadele ve görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı. Emniyet teşkilatının ülkenin huzur ve refahı için canla başla çalıştığını belirten Başkan Çelik, "Bizler sıcak yataklarında rahat bir şekilde yatarken, emniyet mensuplarımız gecenin yarısında görevi başında canla başla çalışarak, şerefleri ile görevlerin ifa ediyorlar. Güvenin diğer bir adı olan şanlı Türk polisi, vatan hainlerine karşı yürüttüğü operasyonlar ile de tüm Türk halkının göğsünü kabartmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet, görevi başında olan polislerimize sağlıklı, mutlu, başarılı günler ve kolaylıklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Şirin, Türk Polis Teşkilatının 1845 yılından bu yana gösterdiği olağanüstü gayretlerle Türk Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Başarı, gurur ve şeref dolu 172. yılı geride bırakan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Polis Haftası dolayısıyla yazılı olarak bir mesaj yayımlayarak tüm polis teşkilatının haftasını kutladı. Berk Mersinli, 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Polisinin gücünü önce haktan, sonra halktan aldığının altını çizerek, polislerin her zaman fedakarca çalıştıklarını belirtti. Polislerin 24 saat mesai mefhumu tanımaksızın ülke güvenliğinin sağlanmasında büyük rol üstlendiklerini belirten Başkan Mersinli mesajında şu ifadeleri kaydetti: "10 Nisan 1845 yılında kurulan ve gururumuz olan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getiriyor. Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun şan ve şeref dolu 172. yılını kutluyor, devlet ve milletimizin bekası uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, geride kalan eşlerine ve yetimlerine, emekli ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, halen görevde olan emniyet mensuplarımıza da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

