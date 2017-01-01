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Bakan Elvan'dan TÜGİAD'a OSB teşekkürü



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MERSİN (İHA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TÜGİAD Çukurova Şubesi tarafından hazırlanan Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin, onay sürecinin hızla tamamlandığını belirterek, TÜGİAD'a teşekkür etti.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi tarafından hazırlanan, 'Mersin Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' projesi onaylandı. TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Gül Akyürek, başkan yardımcıları Soner Serttaş, Zeynep Aysalar ve yönetim kurulu üyesi Rasim Narin, projeye desteklerinden dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı ve Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurucu başkanı olan Gül Akyürek'e teşekkür eden Elvan, "Bu proje için Başkan Gül Akyürek bana geldi. Sorunlarını söyledi. O kadar memnun oldum ki. OSB'nin kurulması geçmişte 5 yıl alıyordu. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde proje 1 yıldan kısa bir sürede onaylandı. Yeni OSB ile Mersin'de istihdam sağlanacak. Bunlar önemli projeler. Bize düşen görevi yapıyoruz. Mersin'e ve Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Genç iş adamlarına güveniyoruz" dedi.

Gül Akyürek ise yeni yapılacak bölgenin istihdamı artacağını söyledi. Akyürek, projenin onaylanmasında kendilerine destek veren Bakan Elvan'a teşekkür etti. Akyürek, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, Tarsus'ta yer alan Kurbanlı köyünde genişleme alanı ile birlikte 140 bin metrekare alana yapılacağını belirtti. Birinci genişleme alanının 73 bin metrekare olduğunu söyleyen Akyürek, bu projenin bütün üyeleri kapsam içerisine aldığını kaydetti. Akyürek, ÇED raporu sürecinin de 6 ay içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.

(HSK-Y)



09.04.2017 17:22:54 TSI

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