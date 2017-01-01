09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Elvan'dan TÜGİAD'a OSB teşekkürü

09 Nisan 2017 Pazar, 17:15
Bakan Elvan'dan TÜGİAD'a OSB teşekkürü
Bakan Elvan'dan TÜGİAD'a OSB teşekkürü

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TÜGİAD Çukurova Şubesi tarafından hazırlanan Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin, onay sürecinin hızla tamamlandığını belirterek, TÜGİAD'a teşekkür etti.
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi tarafından hazırlanan, 'Mersin Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' projesi onaylandı. TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Gül Akyürek, başkan yardımcıları Soner Serttaş, Zeynep Aysalar ve yönetim kurulu üyesi Rasim Narin, projeye desteklerinden dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a teşekkür ederek plaket takdim etti.
TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı ve Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurucu başkanı olan Gül Akyürek'e teşekkür eden Elvan, "Bu proje için Başkan Gül Akyürek bana geldi. Sorunlarını söyledi. O kadar memnun oldum ki. OSB'nin kurulması geçmişte 5 yıl alıyordu. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde proje 1 yıldan kısa bir sürede onaylandı. Yeni OSB ile Mersin'de istihdam sağlanacak. Bunlar önemli projeler. Bize düşen görevi yapıyoruz. Mersin'e ve Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Genç iş adamlarına güveniyoruz" dedi.
Gül Akyürek ise yeni yapılacak bölgenin istihdamı artacağını söyledi. Akyürek, projenin onaylanmasında kendilerine destek veren Bakan Elvan'a teşekkür etti. Akyürek, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, Tarsus'ta yer alan Kurbanlı köyünde genişleme alanı ile birlikte 140 bin metrekare alana yapılacağını belirtti. Birinci genişleme alanının 73 bin metrekare olduğunu söyleyen Akyürek, bu projenin bütün üyeleri kapsam içerisine aldığını kaydetti. Akyürek, ÇED raporu sürecinin de 6 ay içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.
(HSK-Y)

09.04.2017 17:22:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de küçük çocuğun balkondan düşüp ölmesi
YEREL

MERSİN'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN BALKONDAN DÜŞÜP ÖLMESİ
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
Vali Çakacak, şehit yakınları gazilerle buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ŞEHİT YAKINLARI GAZİLERLE BULUŞTU
Mersin'de örtü altı kayısı hasadı başladı
YEREL

MERSİN'DE ÖRTÜ ALTI KAYISI HASADI BAŞLADI
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
TÜGVA Mersin İl Temsilciliği binası açıldı
YEREL

TÜGVA MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ BİNASI AÇILDI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Başkan Can, polis ve aileleriyle biraraya geldi
YEREL

BAŞKAN CAN, POLİS VE AİLELERİYLE BİRARAYA GELDİ
Başkan Tarhan: &quot;Hizmetteki odak noktamız hep insanın mutluluğu olmuştur&quot;
YEREL

BAŞKAN TARHAN: "HİZMETTEKİ ODAK NOKTAMIZ HEP İNSANIN MUTLULUĞU OLMUŞTUR"
Bakan Elvan, su üretim tesisinde işçilere tatlı ikram etti
YEREL

BAKAN ELVAN, SU ÜRETİM TESİSİNDE İŞÇİLERE TATLI İKRAM ETTİ
Kalkınma Bakanı Elvan, cenaze törenine katıldı
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
GÜNCELLEME - Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DE ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi: 9 yaralı
YEREL

MERSİN'DE ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI
Eşkil'den, Yazı'nsama Resim Sergisi
YEREL

EŞKİL'DEN, YAZI'NSAMA RESİM SERGİSİ
Kocamaz: &quot;Canla, başla çalışıyoruz&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "CANLA, BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...