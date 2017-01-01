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Büyükşehir finalde



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Avrupa Bayanlar ETTU Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, yarı final rövanş maçında geçen yıl finalde mağlup olduğu Fransa'nın CP Lyssois Lille Metropole takımını 3-1 yenerek finale yükseldi.

Fransa'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bu sonuçla Avrupa Bayanlar ETTU Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükselmiş oldu. BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk eşleşmesinde Melek Hu, Fransız ekibinin Romen oyuncusu Bernadette Szocs'u üç sette de 11-9 mağlup etti. İkinci eşleşmede temsilcimiz Aleksandra Privalova, Fransız takımının Çinli oyuncusu Yang Xiao Xin'i 11-4, 11-8 ve 11-5'lik setlerle mağlup etmeyi başardı ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın üçüncü eşleşmesinde CP Lyssois Lille Metropole takımından Agnes Le Lannic ile eşleşen Büyükşehir'in genç yıldızı Simay Kulakçeken, rakibine diş geçiremedi. Maçın farkı 1'e inse de son eşleşmede Melek Hu ile karşı karşıya gelen Çinli sporcu Yang Xiao Xin, maç devam ederken sakatlığı nüksetmesinden dolayı maçtan çekildi. Melek Hu, bu eşleşmeyi hükmen kazanarak 3-1 ile maçın skorunu ilan etmiş oldu.

Maçın ardından Yeşil-Beyazlı sporcular büyük sevinç yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, bu sezon tüm kupalara talip olduklarını belirtti. Ziraat Türkiye Kupası'nı ikinci kez üst üste kazandıklarını belirten Ferik, sırada Süper Lig şampiyonluğunun ve geçen sezon kıl payı kaçırdıkları Avrupa şampiyonluğunun olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ETTU Kupası finalinde Tigem SC ve TTC Kazan takımlarının galibiyle oynayacak.

(AÇ)



09.04.2017 17:26:42 TSI

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