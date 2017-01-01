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İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Yıldırımlılarla bir araya geldi



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalle Sohbetleri' programına katılan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, üç aylarda ibadetlere daha çok özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım'ın farklı mahallelerinde düzenlenen 'Mahalle Sohbetleri' programının Nisan ayındaki buluşması, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve çok sayıda ilçe sakininin katılımı ile Selimzade Mahallesi'ndeki Modi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Nihat Hatipoğlu, üç aylar ve yaklaşan Ramazan ayı ile İslam alimleri üzerine bilgiler verdi. Hatipoğlu, "Recep ayı ile mübarek üç ayların içerisindeyiz. Bu ayda Peygamber Efendimiz az uyurdu, çok ibadet ederdi. Namazı çoğaltırdı, oruç tutardı. Bizler de ibadetlerimize bu mübarek aylarda daha özen göstermeliyiz" diye konuştu.

Kültürü, inançları, örf ve adetleri sonraki kuşaklara aktarma konusunda ortaya koyduğu emekten dolayı Nihat Hatipoğlu'na teşekkür eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise, "Biz, inancı ve değerleri ile kadim bir medeniyetin, büyük bir kültürün torunlarıyız. Mahalle buluşmalarını önemsedik, çünkü aile yapısı bizlerin yaşatması gereken bir değer. Yerel yönetim olarak insanımızı geleceğe taşıyacak, hem fiziki hem de kültürel hizmetleri hayata geçirmek adına durmaksızın çalışan bir ekibiz" dedi.

Edebali, Türkiye'nin önemli bir yol ayrımında olduğunu belirterek, "Türkiye, hedeflerine ulaşmak için elde edebileceği güçlü sisteme sahip olacak. Güçlülerin yön verdiği ülke konumuna çıkarak başta bulunduğumuz Orta Doğu ve Avrupa bölgelerindeki siyaset olmakla birlikte dünyanın politik geleceğinde söz sahibi olacağız. Her yüz yılda bir dünya yeniden şekilleniyor. Bu yüz yıllık zaman zarfında bazı ülkeler aktör olurken, bazı ülkeler de figüran oluyor. Şimdi dünya yeniden şekilleniyor. 16 Nisan'da sandıktan çıkacak sonuç, mazlumların ve Müslüman kardeşlerimizin ümidi olan Türkiye'yi daha güçlü kılacaktır. Yeni sistem ile ülkemizi uzaktan kumanda ile kimse yönetemeyecektir" şeklinde konuştu.

(AÇ-Y)



09.04.2017 17:28:14 TSI

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