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Yıldırımlı tenisçilerden çifte zafer

09 Nisan 2017 Pazar, 17:22
Yıldırımlı tenisçilerden çifte zafer
Yıldırımlı tenisçilerden çifte zafer

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler katıldıkları organizasyonlarda şampiyonluğu rakiplerine bırakmıyor.
Yıldırım Belediyespor, amatör branşlar arasında en başarılı olduğu dallardan biri olan teniste çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Yıldırım Belediyesporlu başarılı tenisçi Ozan Erez, Aydın'da düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza attı. 92 sporcunun mücadele ettiği turnuvada rakiplerini geride bırakan Yıldırımlı raket birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı. Ekim ayında Yıldırım Belediyespor bünyesine katılan Kazakistanlı tenisçi Sadri Khalilov da mücadele ettiği 13 Yaş Kategorisi'nde grubunda şampiyon olarak tamamlayarak ilk altın madalyasını Yıldırım'a kazandırdı.
Şampiyonları kazandıkları başarıdan dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım Belediyesporlu sporcularımız, futboldan atletizme, güreşten haltere bir çok branşta önemli zaferler kazanarak ilçemize sayısız mutluluk yaşattı. Sporcularımızın kazanılan başarıları yeterli görmeden çıtayı daha yükseğe koymak için mücadele edeceklerine olan inancım tam" diye konuştu.
(AÇ)

09.04.2017 17:30:22 TSI
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