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Kadınların gününde para kavgası

09 Nisan 2017 Pazar, 17:27
Kadınların gününde para kavgası

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da akraba oldukları öğrenilen kadınlar arasında yapılan günde çıkan para kavgası, polis ekiplerinin olay yerine gitmesiyle son buldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Tepecik Mahallesi Kelebek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, her ay bir kişinin evinde toplanan ve akraba olduğu öğrenilen 12 kadın, 750'şer TL para vererek aralarında gün düzenlediler. 1 yıl önce yine aynı kişilerle birlikte güne katılan A.S. isimli kadın, parasını o zaman alamadığını iddia ederek tepsinin üzerinde toplanan parayı aldı ve "Ben geçen sene paramı alamamıştım. Bu paraların hepsi benim" diyerek evden çıkmaya çalıştı. Bunun üzerine paraları alması gereken M.T. isimli kadınla A.S.'nin arasında kavga çıkınca olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polisleri görünce tartışmayı bırakan kadınlar, kendi aralarında sorunlarını çözeceklerini belirterek evlerine dağıldılar.
(FC-SO-Y)

09.04.2017 17:34:42 TSI
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