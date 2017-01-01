YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kadınların gününde para kavgası

Kadınların gününde para kavgası



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da akraba oldukları öğrenilen kadınlar arasında yapılan günde çıkan para kavgası, polis ekiplerinin olay yerine gitmesiyle son buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepecik Mahallesi Kelebek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, her ay bir kişinin evinde toplanan ve akraba olduğu öğrenilen 12 kadın, 750'şer TL para vererek aralarında gün düzenlediler. 1 yıl önce yine aynı kişilerle birlikte güne katılan A.S. isimli kadın, parasını o zaman alamadığını iddia ederek tepsinin üzerinde toplanan parayı aldı ve "Ben geçen sene paramı alamamıştım. Bu paraların hepsi benim" diyerek evden çıkmaya çalıştı. Bunun üzerine paraları alması gereken M.T. isimli kadınla A.S.'nin arasında kavga çıkınca olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polisleri görünce tartışmayı bırakan kadınlar, kendi aralarında sorunlarını çözeceklerini belirterek evlerine dağıldılar.

(FC-SO-Y)



09.04.2017 17:34:42 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER