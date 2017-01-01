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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Vali Toprak'dan Polis Haftası kutlaması

09 Nisan 2017 Pazar, 17:30
Vali Toprak'dan Polis Haftası kutlaması
Vali Toprak'dan Polis Haftası kutlaması

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Vali Toprak, Türk Polisinin ülkede huzuru sağlamak için canla başla çalıştığını kaydederek, "Ülkemizin huzur, sükun, güvenlik, asayiş ve düzenini sağlamakla görevli olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü kutlamanın engin mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Kanun ve mevzuatların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde Aziz Milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve toplumsal asayişin muhafaza edilmesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Polis Teşkilatımız, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden günümüze kadar canla, başla ve büyük bir sadakatle görevini ifa etmiştir. Gelişen teknolojiyle eş zamanlı olarak sürekli kendini yenileyen, emniyet ve güvenlik alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek suç ve suçlularla mücadelede üstün başarılar elde eden Türk Polis Teşkilatı, Aziz Türk Milleti'nin geçmişten günümüze gurur vesilesi olmuştur. Necip Milletimizin ihtiyaç ve taleplerine mukabelede bulunurken insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin gereklerini hakkaniyetle gözeten Türk Polis Teşkilatının daima artan bir başarı grafiğiyle hizmetlerine devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Bizler biliyoruz ki yıkıcı ve bölücü şer odaklarının karşısında cansiperane bir şekilde mücadele eden emniyet ve güvenlik güçlerimiz oldukça Cennet Ülkemiz üzerinde plan yapan hiç kimse umduğuna nail olamayacaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde; Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü ve Kahraman Polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, Şahadet şerbetini içen ve ebediyete intikal eden emniyet teşkilatı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, teşkilatımızın malul ve gazi olan personeline sağlık ve esenlikler temenni ediyor, bu kutsal görevlerinde Emniyet Teşkilatımızın bütün mensuplarına üstün başarılar ve çalışmalar dilerken aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve güzel günler temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
(BT-SD-Y)

09.04.2017 17:37:54 TSI
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