09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Tahmazoğlu yeni yapılan camileri inceledi

09 Nisan 2017 Pazar, 17:30
Tahmazoğlu yeni yapılan camileri inceledi
Tahmazoğlu yeni yapılan camileri inceledi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, devam eden cami inşaatlarını gezdi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşlı demeden herkesin, ibadet edebilmesi için mahallelere uzak camiler yerine her semte bir cami yaptırarak, vatandaşın hizmetine sunuyor. Çeşitli mahallelerde yapılan camilerde incelemede bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şu an Şahinbey İlçemizde 19 tane inşaatı devam eden camimiz var. Bunlarla ilgili yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bunların bir kısmı belediyemiz tarafından yaptırılıyor. Bir kısmı hayırsever vatandaşlarımız tarafından yaptırılıyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber edip, vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Amacımız Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi 3000 kişiye bir cami standardını yakalamaya çalışıyoruz. Herkesin yürüyerek ulaşabileceği aralıklarda camilerin olması gerekiyor" dedi.
(AK-SD-Y)

09.04.2017 17:38:17 TSI
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