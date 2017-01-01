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Başkan Gürkan Polis Haftasını kutladı



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MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatının, ülkenin ve milletin huzur ile güveninin teminatı olduğunu söyleyerek, "Evrensel hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde fedakarca görev yapan polisimiz, milletimizin gurur abidesi olma özelliğini sonsuza kadar sürdürecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır' ifadesiyle Türk polisinin özelliklerini ve niteliklerini en güzel şekilde ifade etmiştir. Türk polisi, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında bir kez daha göstermiştir. Canı pahasına darbe girişiminin püskürtülmesinde üstün mücadele eden polis teşkilatımız, milletimizin gönlünde müstesna bir yeri bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 172'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, milletimizin huzuru ve güveni için, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ve emniyet mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(BT-SD-Y)



09.04.2017 17:39:15 TSI

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