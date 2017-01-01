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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Kaymakam Erdem, polis ve aileleri ile piknikte buluştu

09 Nisan 2017 Pazar, 17:38
Kaymakam Erdem, polis ve aileleri ile piknikte buluştu
Kaymakam Erdem, polis ve aileleri ile piknikte buluştu

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında piknik düzenlendi.
Reşadiye Kaymakamlığının organize ettiği piknik, İlçe Emniyet Amirliği polis merkezinin yanında bulunan bir kafenin bahçesinde gerçekleştirildi. Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, ilçede görev yapan polis memurları, özel hareket polisleri ve aileleri ile piknikte bir araya geldi.
Kaymakam Erdem, polis ailelerine yaptığı konuşmasında, "Vatan, millet, devlet için görevini büyük bir özenle ifa eden tüm arkadaşlarıma ve en az onlar kadar fedakar olan ailelerine bu vesileyle bir kez daha müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
(Nİ-UY-Y)

09.04.2017 17:46:11 TSI
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