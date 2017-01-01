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Milletvekili Şahin ve Başkan Polat referandum çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile referandum çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili Şahin ve Başkan Polat bu kapsamda Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi, Aşağı Kozluk, Orta Köy Sarsı Mezrası, Gölkömü Mezrası, Aşağıköy Mahallesi, Salkonak Mahallesi ve Öncü Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleştirilen ziyarette konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumun Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Şahin, AK Partinin 15 yılda Türkiye'de büyük hizmetler yaptığını ifade ederek, "Vereceğimiz oylar, bu ülkenin rengini, şeklini yeni baştan dizayn edecek. Bugüne kadar yaptıklarımız, bir de önümüzdeki engellerden dolayı aşamadıklarımız var. Bunları da daha seri ve süratli bir şekilde yapmak için yasal bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu. Yeni yapılacak düzenlemenin bütün vatandaşları ilgilendirdiğini dile getiren Şahin, "Amacımız yapılacak olan düzenlemelerle Türkiye'nin genelinde süratli bir şekilde karar alabilelim, icrayı daha da net bir şekilde devreye koyalım. Devletimizin bütün imkanlarından vatandaşlarımızın faydalanmasını en iyi şekilde sağlamayı düşünüyoruz. Yapacağımız düzenlemeler bu bölgede 50-100 yıl sonra yaşayacak olan evlatlarımızın, gelecek nesillerimizin bile hayatlarını kolaylaştıracak. Referandum şehirleri ilgilendiren bir yapı değil, yeni anayasa dağın tepesinde yaşayan insanlarımızı da ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise AK Partinin milletin partisi olduğunu kaydederek, "AK Partinin başka bir gücü yok. AK Parti sırtını ne vesayet odaklarına, ne güç odaklarına, ne sendikalara dayıyor. AK Parti sırtını Hakk'a ve halka dayıyor. Halkta sonuna kadar sahip çıkıyor" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



09.04.2017 17:46:13 TSI

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