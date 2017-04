YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beşir Derneği'nden İdlib'e yardım desteği

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Beşir Derneği temsilcisi Volkan Ülker, İdlib'e yardım desteği çağrısında bulundu.

Müslüman coğrafyasında yaşananlara dünyanın sessiz kaldığını, Türkiye'nin ise her daim mazlumların yanında olduğunu ifade eden Dr. Volkan Ülker, "Müslüman coğrafyasında her gün kan ve gözyaşı akmakta. Tüm dünya buna sessiz kalırken Türkiye her daim Mazlumların yanında olduğunu söylüyor ve söylemekle de kalmıyor, Yardım elini uzatıyor. Yeri geliyor Asya da kanayan yaraya merhem oluyor, yeri geliyor Kara Kıtada kanayan yaraya merhem oluyor. Bugün birlik ve beraberlik günü bugün yan yana safa durma günü bugün kardeşlik ve tüm mazlumlar için tek yürek olmak günü bugün ve bugünlerde birlik ve beraberlik içinde olmayacaksak ne zaman olacağız. Gün bu gündür küffara karşı meşreplerimize bakmadan bir olma günüdür tüm sivil toplum kuruluşları olarak bir olma günüdür. Beşir Derneği olarak tüm Türkiye'de yardım faaliyetlerimiz İdlib için başladı. Gönüllü Doktorlarımız orada şu an bize düşen ise onları dualarımızla ve lojistik olarak destelemek. Hesap numaralarımız Beşir Derneğimizin ana sayfasında yazmaktadır. SMS yoluyla kanayan yaraya merhem olmak isteyen kardeşlerimiz ise mesaj atarak kayıtsız kalmayalım" dedi.

09.04.2017

