Spor Toto 2. Lig
- Aydınspor 1923: 1 1461 Trabzon: 0
- Aydınspor 1923 hasreti dindirdi
(Fotoğraflı)
Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, 8 haftalık galibiyet hasretini 1461 Trabzon maçında taraftarı önünde noktaladı.
PHaftalardır galibiyete hasret kalan Efe, final niteliğindeki maçı 90'ıncı dakikada Tahir'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Burak Şeker xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Fatih Çeltikçi xx
AYDINSPOR 1923: Evren xxx, Erdi xxx, İsmail xxx Ömer xx, Tahir xxx, Gürcan xxx, Reşo xx (Dk. 69 Metincan x), Oğuzhan xxx, Vedat xx (Dk. 85 Şamil xx), Süleyman xxx, Berat Ali xxx (Dk. 90 Serkan x)
TEKNİK DİREKTÖR: Mahmut Arslan
1461 TRABZON: İbrahim x, Oktay ? (Dk. 13 Recep Uğur x), Okan x, Hamza x, Yağızcan x, Muhammet x, Ali x, Oğulcan x, Erhan x, Rasimcan x, Yüksel x (Dk. 70 Kaan x) (Dk. 90 Savaş ?)
TEKNİK DİREKTÖR: Turgut Kural
SARI KART: Erdi, Metincan (Aydınspor 1923) Okan, Hamza (1461 Trabzon)
GOLLER: Dk. 89 Tahir (Aydınspor 1923)
MAÇTAN DAKİKALAR:
Dk.4'te Berat Ali'nin uzaklardan vuruşu üstten auta gitti.
Dk. 18'de Erhan'ın kullnadığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ali'nin kafa vuruşu yandan auta auta gitti.
Dk. 20'de Oğuzhan'ın kullnadığı kornerde ön direkte Berat Ali'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
Dk. 22'de Muhmmet'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Evren kurtardı.
Dk. 36'da organize paslarla rakip Trabzon ceza sahası içine giren Aydınspor 1923'te Vedat sol çağprazdan vuruşu yandan auta gitti.
Dk. 56'da Erhan'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde yükselen topa iyi yükselen Rasimcan'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
Dk. 69'da ani gelişen Trabzon kontratağında kademeden seken topta Yükselin ceza sahası dışından sert vuruşu yandan auta gitti.
Dk. 90'da Şamil'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Tahir, Aydınspor 1923'ü öne geçiren isim oldu.
(MB-S)
09.04.2017 17:55:07 TSI
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