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Şehir magandaları semt parkına zarar verdi



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'da şehir magandalarının otobüs duraklarından sonraki hedefi semt parkları oldu.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Çorum Kalesi yanında bulunan parktaki kamelyalara zarar verildi. Kamelyalara zarar verildiğini gören vatandaşlar güvenlik polisi arayarak şikayet oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede magandaları tespit ederek haklarında adli işlem başlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Belediyesi'nin vatandaşların yeşil alan ihtiyacını karşılamak amacıyla semt parkı yaptıklarını ancak bu parklara zaman zaman amaçlarını anlayamadıkları magandalar tarafından zarar verildiğini söyledi.

Şehir genelinde semt parklarının sayısını artırmaya çalışırken bir taraftan da şehir magandalarının parklara verdiği zararları tamir etmeye çalıştıklarını belirten Alper Zahir, "Bu magandalar daha önce de çeşitli parklarımıza zarar vermeye çalıştılar. Son olarak Çorum Kalesi yanında bulunan Kale Parkı'nda kameriyeyi yerinden söküp kırmaya çalışmışlar. Magandalar emniyet güçlerimiz tarafından tespit edildi ve gerekli cezai işlemleri yapıldı. Çorum'u daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ortak kullanım alanlarına zarar veren magandaları gören hemşehrilerimizin Alo 153 Zabıta'yı arayıp bilgi vermelerini rica ediyoruz." dedi.

Kale Parkı parkına verilen zarar etraftaki esnaf ve mahalle sakinleri tarafından kınandı. Vatandaşlar olaya büyük tepki göstererek "İnsanca yaşamak varken bu şekilde kamu malına zarar verenleri şiddetle kınıyoruz. Magandaların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştular.

(MMY-BÖ)



09.04.2017 17:56:31 TSI

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