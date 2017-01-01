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Nadide güvercinler Bursa'da sergilendi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi ve Bursa Güvercin Dernekleri Birliği, Şehit Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yılmaz anısına düzenlediği Türkiye'deki nadide güvercinler sergisi büyük ilgi gördü.

Gürsu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin birçok bölgesinden getirilen nadir güvercinlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sergilenen Mülakat, Muradiye Selaniği, Muhacir Selaniği, Mustafa Kemal Paşa Kelebeği, Sivas kumrusu ve Sivas taklacısı cinsinden kuşlar 7'den 70'e herkesin ilgi odağı oldu. Tarihi Osmanlı dönemine kadar giden Bursa Oynar Güvercini de sergilenen nadir güvercinler arasındaydı.

Bursa Taklacı Oyun Güvercileri Yetiştiricileri Derneği (BTOGYD) Başkanı Özcan Taşçı, "Burada yapmaya çalıştığımız şey güvercin yetiştiriciliği vesilesiyle toplumun farklı kesimlerinin bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi perçinlemek. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan nadide güvercin ırkları konusunda da farkındalık oluşturmak" dedi.

Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Mersin'den de gelenlerin olduğunu belirten Taşçı, buna benzer festivallerin nadir güvercin kuşlarına olan ilgiyi arttıracağını ifade etti.

(AÇ)



09.04.2017 17:57:34 TSI

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