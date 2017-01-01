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Karakiraz Mahallesi'nde genel kurul heyecanı



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Karakiraz Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Dernek binasında düzenlenen toplantıya,Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Dernek Başkanı Adem Köroğlu, dernek yönetimi ve üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, bilanço hesapları, yönetim ve denetim kurullarının raporları oy birliğiyle kabul edildi. Tek liste ile yapılan genel kurulda dernek başkanlığına yeniden Adem Köroğlu seçildi.

Köroğlu, yaptığı konuşmada, yeniden dernek başkanlığına seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Olağan genel kurul toplantısına katılan herkese teşekkür eden Köroğlu, "Derneğimizin daha da aktif olarak çalışması için yönetiminle birlikte durmadan yorulmadan çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Daha sonra söz alan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da derneğin kurulduğu günden bugüne kadar önemli ve güzel çalışmalara imza attığını belirtti.

(MB-SLH)



09.04.2017 17:59:43 TSI

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