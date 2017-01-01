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Başkan Sekmen: "Polisimiz, aziz milletimizin esin ve gurur kaynağıdır"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Polis teşkilâtımız, 172 yıllık şanlı mazisinde, kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin eşit olarak uygulanması görevlerini kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde başarıyla yerine getirmiştir. Türk Polis Teşkilâtı'nın mensupları, devletin sağladığı eğitim ve öğrenim imkânları ve çağdaş teknolojik donanımlarla kendisini sürekli yenileme çabası içerisinde olmuş, her daim halkımızın destek ve sevgisini kazanmıştır. Polisimiz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin gurur kaynağıdır. Türk polisi, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, milletin güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi gibi görevleri, başarılı bir şekilde şeref ve gururla yerine getirmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasında, ülke bütünlüğümüze, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik yıkıcı, bölücü hareketlerin önlenmesinde, iç güvenlik harekâtında, 15 Temmuz'da Hakk'a yürüyen şehit polislerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle; üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum."

(ÖB-ÖB-Y)



09.04.2017 18:01:59 TSI

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