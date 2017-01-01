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Başkan Türel'den hayır kampanyası yapan Avrupa'ya tepki

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

- " Ellerindeki uzaktan kumandaları alıp millete verdiğimiz için hayır diyorlar "

- " 3. etap raylı sistem projeleri bakanlıkta "



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez ilçesinde referandumu anlatan Başkan Menderes Türel, Avrupa'nın yeniden uzaktan kumanda ile Türkiye'yi idare edebilir miyiz derdine düştüğü için hayır kampanyası yaptığını söyledi. Türel, "Avrupa, güçlü olalım, kalkınalım diye mi hayır diyor. Nedeni belli, oyuncaklarını ellerinden aldık. Ellerindeki uzaktan kumandaları aldık millete teslim ettik. Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir dönem AK Parti ile birlikte başladı" dedi.

Güçlü liderlerin olmadığı dönemlerde koalisyonların olduğunu ve istikrarsızlık nedeniyle ülkenin fakirleştiğini ifade eden Türel, " Bakın ben göreve geldiğimden bu yana Kepez-Varsak raylı sistem hattının çalışmalarını yürütüyorum. Kaç sene önce başladım işte bugün konuşuyoruz. Projeleri bitti. Pazartesi Bakanlığa onaya gönderiyoruz yeniden. Çünkü bakanlık bir değişiklik istedi. Ve bu sene içinde temelini atacak bir noktaya 3 senede ancak geldik. Bu en hızlısı. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Dışişleri Bakanımızdan, bütün bakanlarımızdan Allah razı olsun. Onları destekleri ile bizim gayretlerimizle en kısa zamanda, 3 senede oluyor. Şimdi artık 15 aylık hükümetler falan mazide kalacak. Şimdi Cumhurbaşkanı hükümeti ile gelecek, 5 sene. Daha güçlü kalkınan bir Türkiye olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez ilçesinde Sütçüler ve Teomanpaşa mahallelerinde vatandaşlara referandumu anlattı. Çok daha güçlü bir ülke olabilmek, devleti daha da güçlendirmek için artık yeni model bir arabaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türel, "Eski model arabayla işte ancak bu kadar gelebiliyoruz. Türkiye gerçekten 15 senede çok büyük kalkınma hamlesi gerçekleştirdi ve gelişme gösterdi. 2002'de 3 bin dolar olan kişi başına düşen gelir 11 bin dolara yükseldi bugün. Eğer biz yolculuğu yeni model bir arabayla bugünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yapıyor olsaydık bu geldiğimiz nokta 11 bin dolar değil, 22 bin dolar olurdu. Kişi başına düşen gelirin yükselmesi bir ülkenin büyümesi, vatandaşın zenginleşmesi demektir. Daha refaha kavuşması demektir. O yüzden biz bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini halkımızın takdirine sunuyoruz" dedi.

"Kontrollü demokrasi istiyorlar"

Anayasa değişikliği ile ilgili paket Mecliste görüşülürken halktan korkanların, halka itibar etmeyenlerin, halka gitmekten çekinenlerin adeta terör estirdiğini hatırlatan Başkan Türel, "Kürsülere kendini kelepçeleyenlerden tutun bir milletvekilimizin bacağını ısıran muhalif vekillere kadar bir sürü trajedi yaşandı. Halbuki biz bu pakete evet ya da hayır demiyorduk ki mecliste. Buna milletimiz karar versin, milletimize gidelim diyorduk. Ama bunlar hayatları boyunca milletten korkmuşlar, çekinmişler çünkü. Neden? Sanki demokrasi var gibi vesayet demokrasisi dediğimiz, kontrollü demokrasi ile direksiyonun başına milleti koyup, direksiyon hakimiyetini millete bırakmamışlar bunlar. Kontrollü demokrasi bu işte. Hep arkadan o direksiyonu idare etmeye çalışmışlar. Kumanda da keşke bizlerin ya da bizlerden birilerinin elinde olsaydı. Bir baktık, seneler geçince bu gerçekleri hep birlikte anladık ki, meğer uzaktan kumanda başka devletlerin elindeymiş. Onlar millet direksiyonda gibi gösterip bizi arkadan idare etmeye çalışmışlar" diye konuştu.

" Ellerinden oyuncaklarını aldık"

Türel şöyle devam etti: "Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avrupa neden bugün hayır diye kampanyaları yapıyor ülkelerinde. Almanya neden devlet televizyonlarında hayır kampanyaları yürütüyor. Neden bize akıl vermeye kalkıyor. İsviçre, Hollanda neden kendi gazetelerinde Türkçe başlıklarla hayıra oy verin diyorlar. Onlar biz çok güçlü olalım diye mi bunları yapıyorlar. Biz çok kalkınalım zenginleşelim diye mi bunu yapıyorlar. Neden yaptıkları belli. Oyuncaklarını ellerinden aldık. Onların elindeki uzaktan kumandaları aldık milletin eline teslim ettik. Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir dönem AK Parti ile birlikte başladı. Şimdi bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Yeniden bunlara tevessül edemesinler, eski hevesleri depreşti. Acaba hayır çıkarsa biz yeniden uzaktan kumanda ile Türkiye'yi idare edebilir miyiz derdine düştüler onun için hayır kampanyaları yapıyorlar. Onun için artık insaf boyutlarını aşmış bir şekilde İsviçre'de Cumhurbaşkanımızın şakağına dayanmış bir silah posterinin altında teröristlere hayır kampanyası yaptırıyorlar. Dağdaki, Kandil'deki, İmralı'daki teröristler de hayır diyor. Onlar bu ülke bölünmesin parçalanmasın diye mi hayır kampanyası yapıyor. Bunu düşünelim anlarız neyin ne olduğunu bu bile yeterli."

"Güçlü sistem gerek"

Siyasi hayatı boyunca cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye için gerekli olduğuna inandığını, bununla ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: "Önceki bütün liderler de bunu söylemiş. Rahmetli Özal, Demirel, Türkeş hepsi söylemiş ama bunları yapmak içinde cesaretli güçlü bir lidere ihtiyaç varmış. Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü liderleri her zaman bulamıyoruz. Aslında bugün hayır diyenler var ya bu sistem Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok onlara lazım. Şimdi artık güçlü lideri bulamasak da güçlü bir sistemle kalkınma hamlesini devam ettiren güçlü bir Türkiye olacak. Bunu için çalışıyoruz. Yoksa dağdaki teröristler hayır kampanyası yapıyorken onlar mı bu milleti bütünleştirmeye kalkındırmaya çalışıyorlar yoksa biz mi bu ülkeyi bütünleştirmeye birleştirmeye kalkındırmaya çalışıyoruz."

"3. Etap raylı sistem projeleri bakanlıkta"

Güçlü liderlerin olmadığı dönemlerde koalisyonların olduğunu ve istikrarsızlık nedeniyle ülkenin fakirleştiğini ifade eden Türel, şöyle konuştu: "Otel lobilerinde bakanlık pazarlıkları ile kurulan hükümetlerin 93 senede 65 hükümet kurulmuş ömrü ortalama 15 ay olmuş. Arkadaşlar 15 ayda ne yapılabilir. Bakın ben göreve geldiğimden bu yana Kepez-Varsak raylı sistem hattının çalışmalarını yürütüyorum. Kaç sene önce başladım işte bugün konuşuyoruz. Projeleri bitti. Pazartesi Bakanlığa onaya gönderiyoruz yeniden. Çünkü bakanlık bir değişiklik istedi. Ve bu sene içinde temelini atacak bir noktaya 3 senede ancak geldik. Bu en hızlısı. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Dışişleri Bakanımızdan, bütün bakanlarımızdan Allah razı olsun. Onları destekleri ile bizim gayretlerimizle en kısa zamanda, 3 senede oluyor. Şimdi artık 15 aylık hükümetler falan mazide kalacak. Şimdi Cumhurbaşkanı hükümeti ile gelecek, 5 sene. Daha güçlü kalkınan bir Türkiye olacak."

Avrupa Konseyi'nde yaşadıklarını paylaşan Başkan Türel, şunları anlattı: "Avrupa Konseyi'nde Milli Heyet Başkanıyım. HDP'li belediye başkanların tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili rapor görüşülecekti. Belediyenin resmi aracıyla canlı bomba eylemi yaptırmış belediye başkanlarını neredeyse kahraman ilan edecekler. Belediyenin araçlarıyla çukur kazıp içeriye asker polis giremesin teröristin peşinden koşanları neredeyse kahraman ilan edecekler. Yazıklar olsun. Bu arada verdiğimiz tüm önergeler Avrupalılar tarafından reddedildi. Ben ne zaman konuşmaya başladım arkamdan birileri laf atıp duruyor. Yalan, yuh diyorlar, kahkahalar atıyorlar. Akılları sıra benim dikkatimi dağıtacaklar konuşamayayım diye. Orada bu konularla ilgili gerçekleri anlattım. Sonra oturdum yerime bir baktım kim bunlar diye arka sırama dibime girmişler. Bir taraftan da beni kaydediyorlar telefona. İşaret fişekleri poşularını boyunlarına gelmişler oraya, Yani ya terör örgütünün yandaşı ya sempatizanı ya da teröristin ta kendisi. Ha bizim ülkemizin bakanlarını oraya sokmayacağız diye yırtınıyorlar. Atlarıyla itleriyle bizim milletimizin üstüne saldıracak kadar alçak bir hale geliyorlar ama teröristler Avrupa Konseyi'nin Genel Kurulu'nun göbeğinde cirit atıyor, yazıklar olsun. Çıkıyorken bir tanesi yanıma geldi, dedi ki 'Bugün Avrupa Konseyi hayır dedi sizi çok üzdük, 16 Nisan'da da Türkiye hayır dediğinde sizi bir daha üzeceğiz. Biz sevineceğiz hayır çıktığında siz üzüleceksiniz' dedi. Ben de döndüm dedim ki bak kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim, bu büyük millet Kurtuluş Savaşı Destanını, Çanakkale Destanını, 15 Temmuz Destanını yazdı. 16 Nisan'da da destan yazacak. İnşallah sandıklardan evet çıkacak siz teröristler üzüleceksiniz. Türk milleti sevinecek dedim."

"Güçlü Türkiye için sandık başına"

"Kesinlikle her hayır diyen teröristtir diyemeyiz" diyen Türel, "Ama hayır diyen vatandaşlarımız dağdaki teröristlerin hepsi hayırcı bunu unutmasın. Siyasi tercihte bulunmak için sandık başına gitmiyoruz. Biz 16 Nisan'da güçlü bir Türkiye için sandık başına gidiyoruz. Hep birlikte yüklerinden arınarak, daha hızlı koşan bir Türkiye için sandık başına gideceğiz. 16 Nisan hepimizin birleşeceği gündür. 15 senedir iktidarımızda ülkeyi bütünleştirmek, bütünleştirmek için çalıştık. Dağdaki teröristler mi bu ülkeyi birleştirip, bütünleştirmeye çalışıyor, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli mi bu ülkeyi bütünleştirmek istiyor. Bunu iyi düşünelim. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet, karamız evet" diyerek sözlerini tamamladı.



09.04.2017 18:03:49 TSI

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