09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Havran'da trafik kazası: 3 yaralı

09 Nisan 2017 Pazar, 18:02
Havran'da trafik kazası: 3 yaralı
Havran'da trafik kazası: 3 yaralı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Kadir K. idaresindeki 10 H 6344 plakalı araç henüz belirlenemeyen nedenle önünde giden Mehmet Ç. idaresindeki 10 EL 346 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada, 10 H 6344 plakalı araçta bulunan şoför ve yanında bulunan Şerafettin ve Leyla K. İsimli kişiler yaralandı. Yaranan 3 kişi Havran İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(BT)

09.04.2017 18:10:57 TSI
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