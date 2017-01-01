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SASKİ içmesuyu hattı çalışmalarını sürdürüyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca'nın yüksek kesimlerinde yer alan 11 mahalle için 3 proje ile 11 milyon lira yatırım yapıyor. Bölgedeki 80 kilometrelik içmesuyu hattı ve içmesuyu depoları tamamlanırken Akçay Barajının bulunduğu bölgeden 11 mahalleye daha kaliteli içmesuyu ulaştıracak 7 kilometrelik hatta çalışmalar sürüyor.

SASKİ, Sakarya'nın tüm mahallelerine daha sağlık ve daha bol içmesuyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sapanca'nın üst mahallelerine daha sağlıklı ve daha bol içmesuyu ulaştırmak amacıyla bölgede hayata geçirilen 3 önemli projede çalışmalar sürüyor. 3 proje ile 11 mahalleye yaklaşık 11 milyon liralık yatırım yapılmasından vatandaşlar memnunken Memnuniye Mahallesi Muhtarı Mahmut Kılıç ve Şükriye Mahallesi Muhtarı İsmail Polat 3 proje ile mahallelerindeki içmesuyu kalitesinin daha da yukarılara taşınacağını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş'e teşekkür ettiler.

Memnuniye Mahallesi Muhtarı Mahmut Kılıç, "SASKİ bölgemizde önemli bir çalışma başlattı. Mahallelerimizin içmesuyu hatları büyük oranda yenilendi. Yeni içmesuyu depoları inşa edildi. Mahallelerimize yaptığı bu hizmetten dolayı SASKİ'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizim için gerçekten önemli bir çalışmaydı. Şimdide mahallelerimize inşa edilen 7 kilometrelik hat ile Akçay Barajı'nın bulunduğu bölgeden kalitesi oldukça yüksek bir su ulaştırılacak. Mahallemizde bir adet içmesuyu arıtma tesiside inşa edilecek. İnşallah her 3 projede tamamlandığında mahallelerimizdeki içmesuyu kalitesi daha da artarak çok güzel bir su evlerimize ulaşacak. Ben özellikle Büyükşehir Belediye Başkanım Zeki Toçoğlu'na ve SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş'e mahallelerimize yaptıkları bu güzel yatırımlar için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şükriye Mahallesi Muhtarı İsmail Polat, "Her zaman olduğu gibi yaptığı çalışmalarla SASKİ yine yanımızda. SASKİ, içmesuyu konusunda Sapanca'mızda önemli bir mücadele veriyor. Bizim mahallelerimiz ilçemizin yüksek bir kesiminde bulunuyor. 80 kilometrelik yeni bir hat döşendi. 2 adette içmesuyu deposu yapıldı. Yeni bir çalışma ile de Akçay bölgesinde mahallelerimize su ulaştırılacak. SASKİ burada gece-gündüz çalışıyor. Kendileriyle sürekli iletişim halindeyiz. Bu konuda da oldukça memnunuz. Tamamlandığında sularımızın daha harika, içiminin daha güzel olacağını düşünüyoruz. Tüm bu çalışmalarda katkısı olan, emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na, SASKİ'ye ve tüm ekibine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

(BCT-RFK-Y)



09.04.2017 18:17:18 TSI

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