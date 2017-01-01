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Ayvalık'ta Deveciler Lokali törenle açıldı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Lokali görkemli bir törenle açıldı.

Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı İsmail Dural, amaçlarının ilçede ve bölgede Türk geleneklerinden deve güreşini yaşatmak olduğunu söyledi.

Ayvalık'ta deve güreşleri organizasyonlarıyla ilçe turizmine de katkı vermeye çabaladıklarını kaydeden Başkan Dural, "Deve güreşleri, toplumumuzun en çok ihtiyacı olan birlik ve beraberlik adına da kaynaştırıcı bir faktördür. Biz düzenlediğimiz deve güreşleri organizasyonlarıyla hangi etkin kökene sahip olursa olsun toplumumuzun tüm mozaiğini bir araya getirdiğimize inanıyoruz. Amacımız; hem Türk Kültürünün önemli bir parçası olan deve güreşlerini sevdirip, gelecek nesillere aktarmak bir yandan da her aşaması büyük heyecan olan deve güreşleriyle toplumun tüm katmanlarını buluşturmayı başarabilmektir. Lokalimizde bir arada olarak dayanışmayı arttıracağız. Destek olan yetkililerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından lokal, üst düzey yetkililer tarafından hizmete açıldı.

(SS)



09.04.2017 18:18:06 TSI

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