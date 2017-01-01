09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalık'ta Deveciler Lokali törenle açıldı

09 Nisan 2017 Pazar, 18:10
Ayvalık'ta Deveciler Lokali törenle açıldı
Ayvalık'ta Deveciler Lokali törenle açıldı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Lokali görkemli bir törenle açıldı.
Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı İsmail Dural, amaçlarının ilçede ve bölgede Türk geleneklerinden deve güreşini yaşatmak olduğunu söyledi.
Ayvalık'ta deve güreşleri organizasyonlarıyla ilçe turizmine de katkı vermeye çabaladıklarını kaydeden Başkan Dural, "Deve güreşleri, toplumumuzun en çok ihtiyacı olan birlik ve beraberlik adına da kaynaştırıcı bir faktördür. Biz düzenlediğimiz deve güreşleri organizasyonlarıyla hangi etkin kökene sahip olursa olsun toplumumuzun tüm mozaiğini bir araya getirdiğimize inanıyoruz. Amacımız; hem Türk Kültürünün önemli bir parçası olan deve güreşlerini sevdirip, gelecek nesillere aktarmak bir yandan da her aşaması büyük heyecan olan deve güreşleriyle toplumun tüm katmanlarını buluşturmayı başarabilmektir. Lokalimizde bir arada olarak dayanışmayı arttıracağız. Destek olan yetkililerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından lokal, üst düzey yetkililer tarafından hizmete açıldı.
(SS)

09.04.2017 18:18:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Havran'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

HAVRAN'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Havran'da kaza: 1 yaralı
YEREL

HAVRAN'DA KAZA: 1 YARALI
Burhaniye'de apartman balkonunda korkutan yangın
YEREL

BURHANİYE'DE APARTMAN BALKONUNDA KORKUTAN YANGIN
AVM'de baca yangını paniğe neden oldu
YEREL

AVM'DE BACA YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU
Burhaniye'de apartman balkonunda korkutan yangın
YEREL

BURHANİYE'DE APARTMAN BALKONUNDA KORKUTAN YANGIN
Havran'da kaza: 1 yaralı
YEREL

HAVRAN'DA KAZA: 1 YARALI
Miniklerden 172. Yıl kutlaması
YEREL

MİNİKLERDEN 172. YIL KUTLAMASI
TÜGVA'dan referanduma evet desteği
YEREL

TÜGVA'DAN REFERANDUMA EVET DESTEĞİ
Edremit'te 24 makaslı açılış
YEREL

EDREMİT'TE 24 MAKASLI AÇILIŞ
Bandırma'da Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı
YEREL

BANDIRMA'DA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ AÇILDI
Sındırgı Yüreğil'e kapalı pazar yeri ve halı saha
YEREL

SINDIRGI YÜREĞİL'E KAPALI PAZAR YERİ VE HALI SAHA
Büyükşehirden hayvancılığa destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN HAYVANCILIĞA DESTEK
İvrindi' de okuma saatleri devam ediyor
YEREL

İVRİNDİ' DE OKUMA SAATLERİ DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...