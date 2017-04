YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Trabzon Milletvekilleri referandum çalışmalarını sürdürüyor

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, referandum çalışmalarını Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sürdürürken, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar, Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Kemaliye ve Deregözü mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Milletvekili Balta Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak Kemaliye Mahallesi Fatih caddesinde esnafı gezen Balta " Bu süreç bir anda oluşan süreç değildir. Bu süreç 15 Temmuzdan sonra işin ciddiyetinin anlamasıyla MHP'nin duyarlılığıyla bu süreç başladı. Oldubittiyle gelen bir referandum değildir. Bir ihtiyaç sonucu oluşmuştur. Bu çalışmalar yapıldığında da CHP'ye çağrıda bulunduk, ama onlar sürekli biz 'istemezük' söylemiyle hareket ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda değişiklik sürecinin ilk başladığı günden itibaren ortaya asla hiçbir öneri ve teklif ile gelmeyen zihniyet, meclis görüşmelerinde, kürsüyü saatlerce işgal etmiş ve kendince yalan yanlış yöntem ve ifadelerle farklı yollara tenezzül etmiştir. Şimdide aynı şeyi yapıyorlar. Muhalefetin, hayır cephesinin yalan ile oluşturduğu bir algı var. Bu sistem kesinlikle bir rejim değişikliği değildir. Türkiye'nin yapısını sağlam temeller üzerine oturtmak istiyoruz. Bu sistemde meclisin yetkisi çok daha güçlü olacak. Herkes kendi işini yapacak. Bu sistemde tek yetkili millettir. Milletvekilleri Cumhurbaşkanı ve bakanları denetleyecek. Burada her şey milletin elindedir. Batı yüzündeki maskeyi düşürdü. Referandumda duruşunu belli etti. Bunu bakanlarımıza yapılan uygulamalarla gördük. Çünkü Avrupa bu bölgede güçlü bir Türkiye istemiyor. Biz bu süreci Türkiye ve milletimizle yapacağız. Bu bir parti meselesi değildir" ifadelerini kullandı.

Deregözü mahallesinde kahvehane programlarına katılan İki ayrı yerde hemşerileri ile bir araya gelen Balta, CHP o kadar büyük hezeyan içindeki gün geçmiyor saçma sapan bir işe imza atmasın. Bir milletvekili çıkmış seçmenin 'Evet' tercihinde bulunması durumunda İzmir'den denize dökeceklerini söylemiş. Bir diğeri Trabzon'da güvenlik görevlisini azarlayarak ağza alınmayacak ifadelerde bulunmuş. Bakınız diktatör arıyorsunuz aynaya bakacaksınız. AK Parti, diktatörlük getirecek diyerek yalan söyleyenler şimdi 'Evet' oyu verecekleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyorlar. Kimin demokrasi kimin ise dikte peşinde olduğu belli" diye konuştu.



"Trabzon Soylu'ya destek vermeli"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar, Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde Ortahisar'da vatandaşlarla bir araya gelen Cora, daha sonra Düzköy İlçesine bağlı Gökçeler Mahallesinde bir düğün törenine katıldıktan sonra vatandaşların sorunlarını dinledi. Burada vatandaşlara hitaben bir de konuşma yapan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ülkenin terör ile büyük mücadele verdiğine dikkat çekerek, " Terör örgütler hep bir ağızdan buradan "Evet" çıkarsa biz bittik diyorlar. Bizim bölgemizden bir mesaj çıkarmamız gerekiyor. Hem bitecekler hem de yerin yedi kat dibine inecekler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konuda kararlı duruşuna bizim de destek vermemiz gerekiyor. Bir bakıyorsunuz Tendürek Dağı'nda bir bakıyorsunuz Gabar'da, Silopi'de, Mardin'de bir bakıyorsun İstanbul'da, Zonguldak'ta bir de bakıyorsun Trabzon'da vatandaşlarla bir ve beraber. Terörün kökünü kazımak için bu kararlı duruşa, hemşerimize, içimizden çıkmış Cumhuriyet tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı'na sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Terör belasını bu ülkenin başından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde yok edeceklerini belirten Milletvekili Cora, "Onun kararlı, onun cesur duruşu, onun azmi ve onun başarısı ile gerçekleşecektir. Doğu'da ve Güneydoğu'da muazzam mitingler gerçekleştiriyoruz. Orada her vatandaşımız Türk bayrakları ile beraber mitinge katılıyorlar. Herkes Türkiye'de tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet ülküsü etrafında birleşmiş durumda. Peki HDP orada ne yapıyor; tek devlete 'Hayır' diyor, tek bayrağa 'Hayır' diyor, tek vatana 'Hayır' diyor, tek millete 'Hayır' diyor. Bununla ilgili bir şarkı yayınlıyor ama İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu konuda çok kararlı duruyor 'Hayır böyle bir şey olamaz' diyor ve bu şarkıyı yasaklıyor. Böyle bir bakana sahip olduğumuzdan dolayı bizim gurur duymamız gerekiyor. Böyle bir bakan ile Trabzon'a da, bölgemizin diğer illerine de her türlü yatırımı almamız mümkündür" ifadelerini kullandı.

09.04.2017 18:29:35 TSI

