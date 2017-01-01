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Genç çiftçilere hibe müjdesi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürlüğü tarafından genç çiftçilerin desteklenmesi amacıyla verilecek hibe destekleri için müracaatlar başladı.

Kula İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, 2017 yılı genç çiftçilerin destekleneceği hibe başvurularının başladığını açıkladı. Genç çiftçilerin 07 Nisan ile 05 Mayıs 2017 tarihleri ön başvurularını internet üzerinden yapabileceklerini belirten Sarısu, "Nüfusu 20 binden az yerleşim yerlerinde yaşayan ve 18-40 yaş aralığında olan genç çiftçilerin hayvansal, bitkisel yöresel ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yapacakları projelere 30 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecektir. Desteklemeden yararlanmak isteyen veya ayrıntılı bilgi almak isteyen çiftçilerimizin 7 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İlçe Müdürlüğümüzde oluşturulan Proje Yürütme Birimine başvurmaları gerekiyor. Ön başvurularının internetten yapıldığı hibe desteklemeleri için çiftçilerimiz hiçbir ücret ödemeden Kula Süt Üreticileri Birliğinden yaptırabilecekler. Başvurusu yapılan projeler, kurulacak proje değerlendirme birimi tarafından değerlendirildikten sonra bakanlığımıza sunulacak ve kazanan projeler ile hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra asıl listeler belirlenecektir. Genç çiftçilerimiz konu ile ilgili detaylı bilgiyi kurumumuzdan ve Süt Üreticileri Birliğinden alabilirler" dedi.

(HY-AY-Y)



09.04.2017 18:47:21 TSI

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