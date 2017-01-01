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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Karaköprü Belediyespor şampiyon oldu

09 Nisan 2017 Pazar, 18:47
Karaköprü Belediyespor şampiyon oldu
Karaköprü Belediyespor şampiyon oldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2. Grupta mücadele eden İnönü Üniversitesi deplasmanda karşılaştığı Karaköprü Belediyespor'a 1-2 yenildi.
Ligin son haftasında lider Karaköprü Belediyespor, Malatya ekibi, İnönü Üniversitesi, ligin son maçında karşılaştığı rakibini 2-1 yendi. Taraftar desteğini arkasına alan Karaköprü, müsabakanın 12. dakikasında Malatya ekibinden Bekir Yardım'ın attığı golle 1-0 yenik düşmesine rağmen karşılaşmayı 28 ve 55. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı.
İnönü Üniversitesi, aldığı mağlubiyet ile ilk kez mücadele ettiği BAL liginde sezonu 36 puanla 6. sırada tamamladı.
Karaköprü şampiyon oldu
Karaköprü Belediyespor, galibiyetle puanını 57'ye yükselterek şampiyonluk hedefine ulaştı. 1.Grup lideri Mardin 47 Spor ile Play-Off maçı oynayacak olan Karaköprü Belediyespor, bu maçı kazanması durumunda 3. Lig'e yükselebilecek.
(MT-SD-Y)

09.04.2017 18:55:57 TSI
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