YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşilyurt Belediyespor sezonu ikinci sırada tamamladı

Yeşilyurt Belediyespor sezonu ikinci sırada tamamladı

- Yeşilyurt Belediyespor: 4 - Şanlıurfa 11 Nisan: 1



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta sezonun son maçında sahasında 11 Nisan ile karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 4-1 mağlup etmesine rağmen, şampiyonluk hedefine ulaşamadı.

Son haftaya lider Şanlıurfa Karaköprü takımının 1 puan gerisinde giren Yeşilyurt Belediyespor, Yeşiltepe Stadı'nda 11 Nisan takımıyla karşılaştı. Yeşilyurt Belediyespor, lider Karaköprü Belediyespor'un bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi karşısında puan kaybetmesi umuduyla çıktığı müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Lider Karaköprü'nün maçı kazanması üzerine Yeşilyurt Belediyespor, şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Malatya temsilcisinin gollerini 35 ve 55'inci dakikalarda Loris Meye, 44'te Özgür, 73'üncü dakikada ise Cuma kaydetti.

56 puanla ikinci sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor'un oyuncu, teknik heyet ve taraftarları büyük üzüntü yaşadı.

İstifalar gelebelir

Büyük üzüntünün yaşandığı Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim ve teknik heyette istifaların yaşanabileceği iddia edilirken,, Teknik Direktör İsmail tekin ise şanlıurfa'dan bekledikleri güzel haberin gelmediğini ifade etti. Mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdürdüklerini anlatan Tekin, "Son maçımızı yenmek zorundaydık ve kazandık. Tabi kulağımız Şanlıurfa'dan gelecek haberdeydi, ancak oradan kötü haber geldi. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Tabi Yeşilyurt Belediyespor olarak geleceğin çalışması da yapıldı. Fakat ben bu çocukları tebrik ediyorum. İnşallah devam eder. Hayırlısı olsun diyorum" dedi.

(MT-SD-Y)



09.04.2017 19:00:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER