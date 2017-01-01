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İmam Hatip Liseleri Gümüşhane'de yarıştı

- Ezan okuma ve Hafızlık bölge finalleri Gümüşhane'de yapıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması ve Kur'an'ın Genç Muhafızları Hafızlık yarışması bölge finali Gümüşhane'de yapıldı.

Merkez Kemaliye Camiinde Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi organizasyonunda düzenlenen yarışmaya Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Ağrı, Muş illerinden öğrenciler katıldı.

Ezan okuma yarışmasına 12, hafızlık yarışmasına 4 yarışmacının katıldığı yarışmanın jüri üyeliğini ise İl Müftüsü Ercan Aksu başkanlığında din görevlileri, öğretmen ve Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan heyet gerçekleştirdi.

Yarışmanın başlangıcında konuşan koordinatör okul Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yaşar Gül, programın bir yarışma değil, hayırda yarışmaya vesile olan bir etkinlik olduğunu ve hiçbir kaybedeni olmadığını vurguladı.

İlk olarak Kur'an'ın Genç Muhafızları Hafızlık yarışmaları yapıldı. Yarışma sonucunda Erzurum Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Ağveranlı birinci, Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mürsel Başak ikinci ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci Ahmet Dursun üçüncü oldu.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında ise Artvin Borçka Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kerim Bülbül birinci, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesinden Abdullah Arfat ikinci ve Gümüşhane Kelkit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Nas üçüncü oldu.

Yarışma sonunda konuşan Müftü Aksu, "Bu yarışmanın kaybedeni yok. Bu bölge yarışması. İnşallah en isabetlisi olmuştur. Her iki kategoride de yarışan bu çocuklarımızın her biri gül bahçesindeki bir güldür. İnşallah bu çocuklarımız yarıştıkları alanlarda kendilerini çok daha iyi geliştirirler" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf Akbaş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, yarışmaya katılan ve öğrencilere emek veren herkese teşekkür etti.

Yarışmada birinci olan öğrencilere Belediye Başkanlığı tarafından tam altın, ikincilere yarım, üçüncülere çeyrek ve dördüncülere de gram altın hediye edildi.

(RE-ÖS-Y)



09.04.2017 19:06:45 TSI

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