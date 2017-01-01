Milletvekili Erdoğan, pazar esnafını ziyaret etti
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Kazım Uzunöz
GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey bölgesindeki semt pazarındaki esnafı ziyaret etti.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, referandum için evet kampanyası kapsamındaki gezilerini sürdürüyor. Milletvekili Erdoğan Şahinbey ilçesindeki Güneykent ve Akkent semt pazarına giderek, buradaki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Referandum öncesi vatandaşları sorunlarını dinleyen Erdoğan, pazar esnafından evet desteği istedi.
Erdoğan, daha sonra esnafla sohbet ederek, hatıra fotoğraf çektirdi.
(KU-SD-Y)
09.04.2017 19:06:48 TSI
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