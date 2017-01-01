YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Erdoğan, pazar esnafını ziyaret etti

Milletvekili Erdoğan, pazar esnafını ziyaret etti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Kazım Uzunöz

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey bölgesindeki semt pazarındaki esnafı ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, referandum için evet kampanyası kapsamındaki gezilerini sürdürüyor. Milletvekili Erdoğan Şahinbey ilçesindeki Güneykent ve Akkent semt pazarına giderek, buradaki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Referandum öncesi vatandaşları sorunlarını dinleyen Erdoğan, pazar esnafından evet desteği istedi.

Erdoğan, daha sonra esnafla sohbet ederek, hatıra fotoğraf çektirdi.

(KU-SD-Y)



09.04.2017 19:06:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER