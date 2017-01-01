09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Gol düellosunu Çanakkale genç 1915 kazandı

09 Nisan 2017 Pazar, 19:01
Gol düellosunu Çanakkale genç 1915 kazandı
Gol düellosunu Çanakkale genç 1915 kazandı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - 2. Amatör ligde mücadele eden Çanakkale genç 1915 spor kulübü, Çan Etilispor'u 6-3 yendi.
Çanakkale 2 amatör lig karşılaşmasında, Çanakkale Genç 1915 sporla Çan Etilispor karşılaştı. Ligin yeni takımlarından Çanakkale Genç 1915 spor, sentetik çim sahada oynanan karşılaşmada, Çan Etilispor'u 6-3 mağlup ederken takımın 5 golünü de Coşkun kaydetti. Çanakkale Genç 1915 spor antrenörü Hacı Ahmet Taşpınar, "Futbolcularımı kutluyorum. Güzel bir futbol ortaya koyarak, farklı bir galibiyete imza attık. Bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda da sahaya yansıtmayı hedefliyoruz" dedi.
(GD)

09.04.2017 19:08:54 TSI
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