Polis Teşkilatının 172. Yılı

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve TSO Başkanı Tuncay Özcan Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan emniyet teşkilatının, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Aktaş, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek için yetkisini kanunlardan alarak görev yapan bu güzide teşkilatımız, insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyet ile güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' dediği gibi polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, görevi başında şehit düşen güvenlik mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazi olanlara ve görevleri başında bulunan kahraman polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türk Polis Teşkilatının ülke ve millet için huzurun ve güvenin teminatı olduğunu ifade ettiği mesajında, "Polis, toplumda güven, huzur, barış, sükûnet gibi kavramların temini ve tesisi açısından önemli bir görev üstlenmektedir. Bu görev ki; zaman, mekan kavramlarına bağlı olmadığı gibi en zor ve imkansız şartlar altında da devam etmektedir.Bu duygularla Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, milletimizin huzuru ve güveni için, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar, gazilerimize ve emniyet mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, ise, "Emniyet teşkilatımız, kuruluşundan günümüze kadar toplumsal huzurun korunması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için görevini her koşulda büyük bir özveriyle yerine getirmiş ve bundan sonra da getirmeye devam edecektir. Gücünü milletten ve kanunlardan alan Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü, en temel kurumlarından birisi olan Emniyet teşkilatı, 172 yıldır, hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle, vatandaşlarımıza kanunlarla verilen hak ve hürriyetleri, kamu düzenini korumak ile huzur ve güvenliği sağlamak için, çağdaş teknoloji, bilgi ve beceri ile donanmış olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümünde, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki tüm polislerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

09.04.2017 21:46:18 TSI

