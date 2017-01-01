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Safranbolu'da kaldırım çalışması



(Fotoğraflı)



Samet Oğuzhan Doğan

KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediye Başkan Necdet Aksoy, Kıranköy'de yol ve kaldırım arasındaki yüksekliğin az olması sebebiyle araçların yaya geçişlerine engel olacak şekilde park yaptıkları için kaldırımları yeniden düzenlediklerini söyledi.

Başkan Aksoy, yaya sirkülasyonunun en yoğun olduğu bölgede kaldırımların mümkün oldukça geniş olması ve yaya kullanımına müsait hale getirilmesi yönündeki talep ve şikayetlerinin yoğunlaşması üzerine çalışma yaptıklarını kaydederek, " Önceden planlanmış ancak iklim şartları gereği başlatılamamış hizmetimizin farklı yönlere çekildiğini üzülerek takip etmekteyiz. Söz konusu kaldırım çalışmamız yol boyunca yapmakta olup daha önce benzeri çalışmalar Sadri Artunç Caddesi üzerinde, eski çarşıda Hamamönü Caddesinde de gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki günlerde de ihtiyaç olan diğer caddelerde de devam edecektir. Vatandaşımızın talebini yerine getirmemizden birilerinin rahatsız olmaları kendilerinde bir eksiklik hissetmelerden kaynaklanmış olabileceğini" ifade ederek, hemşehrilerimiz bizi yaklaşık sekiz yıldır tanıyor, bizim dışımızdaki bu tür spekülasyonlara da kulak asmayacak ve yeri geldiğinde gereken cevabı bizzat verecektir " dedi.

(SOD-YE-Y)



09.04.2017 22:01:57 TSI

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