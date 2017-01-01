şak Belediyesi Cirit Turnuvası sona erdi

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Uşak Belediyesi Cirit Turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Ertunç öztürk

Uşak (iha) - Uşak Belediyesi'nin düzenlediği 2. Cirit Turnuvası bugün yapılan karşılaşma ile sona erdi.



Uşak'ta ki 24 takımın yer aldığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen cirit turnuvasını Omurca Atlı Spor Kulübü kazandı. Uşak Belediyesi Cirit Sahasında oynanan turnuvanın final müsabakası Ulubey Atlı Spor Kulübü ile Omurca Atlı Spor Kulübü arasında oynandı. Karşılaşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Uşak Belediye Başkanı ve belediye protokolü de tribünlerde yerini aldı.

Final müsabakası nefes keserken Omurca Atlı Spor Kulübü karşılaşmadan galip ayrılarak bu sene turnuvanın şampiyonu oldu.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, finale kadar yükselen ve heyecan dolu bir oyun sergiledikleri için ciritcileri tebrik ederken şöyle devam etti; "Ata sporumuz Cirit'i yaygınlaştır ve tanıtmak amacıyla bu turnuvayı 2 yıldır düzenliyoruz. Turnuva başından bugüne kadar oynanan müsabakalar çok keyifli ve heyecanlı geçti. Emeği geçen ve turnuvaya katılan tüm kulüplere teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene Türkiye Şampiyonasında Uşak ipi göğüsleyecek. Cirit yaşatılması ve yaygınlaştırılması gereken bir sporumuz. Uşak ve Uşak Belediyesi olarak bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz." Dedi.

Konuşmaların ardından madalya ve kupa merasimi yapıldı.

(EÖ-MB-S)



09.04.2017 23:10:30 TSI

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