09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

şak Belediyesi Cirit Turnuvası sona erdi

09 Nisan 2017 Pazar, 23:02
şak Belediyesi Cirit Turnuvası sona erdi
Uşak Belediyesi Cirit Turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

Ertunç öztürk
Uşak (iha) - Uşak Belediyesi'nin düzenlediği 2. Cirit Turnuvası bugün yapılan karşılaşma ile sona erdi.

Uşak'ta ki 24 takımın yer aldığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen cirit turnuvasını Omurca Atlı Spor Kulübü kazandı. Uşak Belediyesi Cirit Sahasında oynanan turnuvanın final müsabakası Ulubey Atlı Spor Kulübü ile Omurca Atlı Spor Kulübü arasında oynandı. Karşılaşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Uşak Belediye Başkanı ve belediye protokolü de tribünlerde yerini aldı.
Final müsabakası nefes keserken Omurca Atlı Spor Kulübü karşılaşmadan galip ayrılarak bu sene turnuvanın şampiyonu oldu.
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, finale kadar yükselen ve heyecan dolu bir oyun sergiledikleri için ciritcileri tebrik ederken şöyle devam etti; "Ata sporumuz Cirit'i yaygınlaştır ve tanıtmak amacıyla bu turnuvayı 2 yıldır düzenliyoruz. Turnuva başından bugüne kadar oynanan müsabakalar çok keyifli ve heyecanlı geçti. Emeği geçen ve turnuvaya katılan tüm kulüplere teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene Türkiye Şampiyonasında Uşak ipi göğüsleyecek. Cirit yaşatılması ve yaygınlaştırılması gereken bir sporumuz. Uşak ve Uşak Belediyesi olarak bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz." Dedi.
Konuşmaların ardından madalya ve kupa merasimi yapıldı.
(EÖ-MB-S)

09.04.2017 23:10:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekdaş Uşak'ta sahaya indi
YEREL

BAŞKAN PEKDAŞ UŞAK'TA SAHAYA İNDİ
Uşak'ta Mehteranlı Evet Yürüyüşü
YEREL

UŞAK'TA MEHTERANLI EVET YÜRÜYÜŞÜ
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Haftası etkinliği
YEREL

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ
Harçlıklarını biriktirdiler hayvan barınağına destek oldular
YEREL

HARÇLIKLARINI BİRİKTİRDİLER HAYVAN BARINAĞINA DESTEK OLDULAR
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

UŞAK'TA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Uşak Kardeşlik Platformundan Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama -&quot; Ölümlerin konvansiyonel veya kimyasal olması arasında fark yoktur&quot;
YEREL

UŞAK KARDEŞLİK PLATFORMUNDAN SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRIYA KINAMA -" ÖLÜMLERİN KONVANSİYONEL VEYA KİMYASAL OLMASI ARASINDA FARK YOKTUR"
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

UŞAK'TA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...