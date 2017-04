YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP İl Başkanı Pehlivan'dan kongre açıklaması

AYDIN (İHA) - MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, ertelenen MHP Efeler İlçe Teşkilatı genel kuruluyla ilgili açıklama yaptı.

Burak Pehlivan, açıklamasında; "Milliyetçi Hareket Partisi gerçek manada millidir, ahlaklıdır, tutarlıdır, sevdalısı olduğu vatanı ve milleti için her fedakarlığı yapmaya hazırdır. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkemizin gayesi de buna hizmettir. Partimiz demokrasinin erdemlerine bağlanmış, Türk Milletinin kararlarına güvenmiş, Türkiye'nin küresel ve bölgesel zeminde lider ve süper güce ulaşmış bir ülke olacağına inanmış milliyetçi ruh, milli ve imanlı iradedir. Bizim yegane dayanağımız aziz Türk milletidir. Partimizin demokratik süreçleri teker teker aşarak, taze kan takviyesi yaparak ve yenilenmeyi sağlayarak ülkemizin kaderine yön vereceğini samimiyetle ifade etmek isterim.

18 Mart 2018'de yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultayımıza adım adım götürecek parti kongre takvimimiz uygun olarak 9 Nisan 2017 Pazar bugün Efeler ilçe kongremizi gerçekleştirmek üzere toplandık. Ancak kongre divan heyeti olarak yönetim sırasında kongrenin ilerleyen zamanında doğabilecek bir kısım olumsuzlukları sezdik. Yapılacak kongremiz kutlu davamıza gönül vermiş arkadaşlarımın demokratik bir yarışı olacaktı. Milliyetçi Hareket Partisine yakışır bir salon hazırlanmış, aday arkadaşlarımız da hizmet yarışına yakışır bir güzellikte, ülkücü kardeşliği en güzel şekilde ortaya koymakta iken; güzel ortamı sabote etmeye hevesli, nefsi taleplerini gündeme getirme gayretinde olan, teşkilat disiplini dışına çıkmış, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye gerek sosyal medya gerekse basın üzerinden her türlü çirkinliği sergileyen, malum şahıs ve şahısların salona girmeleri ile başlayan sürecin sağlıklı bir kongre ortamı sağlamayacağı gerekçeleri ile kongrenin ileri bir tarihte yapılması kararı ile bugünkü kongre iptal edilmiştir. Türk Milliyetçileri - Ülkücü Hareket her şeyin farkında, Türk Milletinin güçlü yarınları için çalışmaktadır" dedi.

