Ardahan TÜGVA'dan 'Türkiye için evet' yürüyüşü



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ardahan İl Temsilciliği "Türkiye İçin Evet Yürüyüşü" düzenledi.

Kongre caddesinde toplanan vatandaşlar, Milli egemenlik parkına kadar yürüyerek referanduma 'Evet' dedi. Milli egemenlik parkında son bulan yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan TÜGVA Ardahan İl Temsilcisi Tolgay Gökdemir, "Öncelikle, milletimizin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala, iç ve dış düşmanlarımıza ülkemize sahip çıktığınızı göstermek için evet diye haykıran siz vatan

sevdalılarına teşekkür ediyorum" dedi.

Gökdemir konuşmasını şöyle sürdürdü; ''Her şey akar: Su, tarih, yıldız, insan, ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar birinden kir. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu kaotik dönemde,

milletimizin cesur şairi Necip Fazıl, bizden ta yıllar öncesinde bugünü öngörmüş gibi çok açık bir seçim yapmamızı istiyor: Nur'un tarafında mıyız, yoksa kirin mi? Düşmanlarımız dedik... Dışta, bütün kılıçlarını kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı haçlı mücadelesine girişmiş batı; içte,15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş hayır da hayır var diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz. 1960'ta Demokrat Parti, 1971'de Adalet Partisi, 1980'de Milliyetçi Cephe, 1997'de Refah Yol

hükümetlerine karşı askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke yönetimini ele geçiren cuntacılar, ortaya koyduğu iradeyle özüne dönmeye çalışan millete binbir türlü zulmü reva görmüşlerdi. İşte 55 senedir oynanan bu oyun, 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve onların, "Bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım" diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için evet diyoruz. Binlerce yıllık Türk Devlet geleneğinde var olan tek liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkûm edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı, "Vefalı Türk"ün şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü geriletmeci ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar Yürümek için evet diyoruz.''

10.04.2017 06:36:26 TSI

