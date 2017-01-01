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Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği'nden Başkan Kocadon'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Yönetim Kurulu, bu yıl 30 Nisan'da 6. kez düzenlenecek olan Bodrum Canlar Şenliği hakkında bilgi vermek için Başkan Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Cem Yalçın, dernek yönetim kurulu üyeleri ve Kumköy Mahallesi Muhtarı Ergün Taş katıldı. Geçtiğimiz yıl 5 binin üzerinde katılımcı ile Kumköy'de Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen şenliğe bu yıl 10 bin civarı katılımcı beklediklerini ifade eden dernek başkanı, "Geçtiğimiz yıl şenliğimiz yerel sanatçıların konserleriyle ve düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle çok renkli geçmişti. Katılımdan çok memnunduk. Bu yıl ise bu sayının iki katına çıkmasını bekliyoruz. 30 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan şenliğimize herkesi davet ediyoruz." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, dernek yönetimine ve Kumköy Muhtarına ziyaretleri için teşekkür ederek, "Bir toplum, kültürel değerleriyle yaşar ve anlam kazanır. Topluma zenginlik katan ise farklı kültürlerdir. Bizler ancak bu sayede bir arada barış içinde yaşamayı ve hoşgörülü olmayı öğrenebiliriz, birbirimize saygı göstererek birbirimizi severek yaşayabiliriz. Bu zenginliklerimizi korumak için düzenlenen etkinliklere de Bodrum Belediye başkanı olarak elimden gelen desteği sunmaya her zaman devam edeceğim." dedi.

(EA-MB-Y)



10.04.2017 08:01:44 TSI

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