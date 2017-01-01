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Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı İstanbul'da



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Yerli turist çekmek için yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı İstanbul'da İstanbullular ile buluşuyor.

20 Mart'ta Bodrum'dan yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı, Aydın'dan başladığı Türkiye turuna İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ'la devam etti. Her gittiği yerde vatandaşlardan tarafından yoğun ilgi ve memnuniyetle karşılanan TIR, cuma günü Beşiktaş İskele Hayrettin Paşa Meydanı'nda misafirlerini ağırlamaya başladı. Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı cumartesi ve pazar günü de yine aynı yerde olacak ve misafirlerine Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalina kolonyası, Bodrum mandalina lokumu, Bodrum gazozu ile tanıtım broşürleri ve kitapçıkları ikram edecek, Bodrum'un bilinmeyen özelliklerini anlatacak.

Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı 10 Nisan Pazartesi günü Kocaeli'nde olacak iki gün boyunca Kocaeli halkı ile buluşacak. Gerçekleştirilen planlar doğrultusunda 29 ile gitmesi planlanan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIRI, Kocaeli'nden sonra Zonguldak, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Anadolu turunu tamamlayacak.

(EA-MB-Y)



10.04.2017 08:04:29 TSI

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