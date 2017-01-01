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Emirdağ; "İmamlar 75 dakika değil 24 saat görev yapıyor"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 08:00
Emirdağ; "İmamlar 75 dakika değil 24 saat görev yapıyor"
Emirdağ; "İmamlar 75 dakika değil 24 saat görev yapıyor"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Diyanet-Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Emirdağ, "İmamlar birilerinin iddia ettiği gibi günlük 75 dakika değil 24 saat çalışıyor" dedi.

16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" kampanyası yapan malum partililerin imamlara hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiğine dikkati çeken Diyanet-Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Emirdağ, "İmamlar hiçbir fark gözetmeden bütün vatandaşlarımıza 7-24 hizmet sunuyor. Sabah namazına saat 4'lerde kalkan imamlarımız gece 11'lerde Yatsı namazı kıldırıyor. Gece hastanız olduğunda, cenazeniz olduğunda imamlarımız yanımızda, dini bir sorunuz oldu, Kur'an-ı kerim öğrenmek istediniz, imamlarımız yanınızda, mevlidiniz oldu imamlarımız yanınızda, metropol şehirlerden en ücra köylerimize kadar görev yapan imamlarımızı hakir görmeye aldığı paraya göz dikmeye kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

Sendika olarak asla siyaset işine girmediklerini belirten Emirdağ, açıklamasına şöyle devam etti: "Her zaman ülkemizin milletimizin tarafında yer aldık. Ülkemizi bölmeye yönelik oyunlar ortadayken tabi ki istikrardan, istikbalimizden yana taraf olacağız. O yüzden referandum meselesini sadece siyasi bir mesele olarak görmüyoruz. Bu konu bütün toplumu ilgilendiren bir konudur. Onun için bunu iktidar partisi, muhalefet partisiyle sınırlayarak 'ya oradansın ya buradansın' yaklaşımıyla insanları farklı kulvarlara çekme yarışı olarak görenler hata ediyor. Bu konu millet ve memleket meselesidir. Şunu unutmayalım ki istikrarı kaybedersek bu coğrafyada ayakta kalmamız neredeyse imkansızdır.
Şunu da unutmamak gerekir, bu millet sağcı solcu diye ayrıştırılmaya ötekileştirilmeye kalkışıldı, alevi-sünni diye ayrıştırıldı, laik-antilaik diye ayrıştırılmaya çalışıldı, Türk- Kürt diye ayrıştırılmaya çalışıldı sonuç da senaryo hep aynı birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi bozmayı amaçlayan suni gündemlerle bizi birbirimize düşürmek. Bir sağdan bir soldan asalım mantığı bu günde bir 'evet'çiye saldıralım bir hayırcıya şekline dönüşmeye başladı. Bu oyunun farkında olmak lazım. 'Hayır'ı da 'Evet'i de söyleyenin bu ülkenin vatandaşı olduğunu unutmayalım. Cumhurbaşkanlığı sistemini de kapsayan Anayasa değişiklik paketinin oylanması neticesinde devlet bir sistem değişikliğine gidecek ama netice evet de hayır da çıksa biz bu topraklarda bir millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Akıl ve bilgimiz bu sistemi değiştirir yahut değiştirmez ama vicdan ve kalbimiz bizi kardeş ve millet kılar. İşte bunun için diyorum ki; Sistemin değişmesine sonuna kadar, kardeş ve millet kalmaya sonsuza kadar evet"
(MB-Y)

10.04.2017 08:07:57 TSI
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