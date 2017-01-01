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Aydın Esnaf Odaları Birliği'nden esnafa 'Hoşgörü' çağrısı

- Başkan Çetindoğan: Seçimle birlikte dostluklar da bitmesin



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, referanduma sayılı günler kala demokrasi mücadelesinin daha da yoğunlaştığını ancak kimsenin görüşünü savunurken karşısındakini kırmamaya özen göstermesi gerektiğini belirtti. Pek çok kişinin evinde ya da işinde en yakın komşusunu bile kırabildiğini belirten Çetindoğan, "Seçimle birlikte dostluklar bitmesin. Sandık bir nimettir. Bu nimeti kimse külfete çevirmesin" diye konuştu.

Referandum sürecine girildiği günden bu yana esnaf ziyaretlerini daha da sıklaştırdığını ancak ve sık sık esnaflar ve komşu iki dükkan sahibi arasında hoşgörü sınırını aşan konuşmalara da şahit olmaya başladığını ifade eden Aydın Esnaf Odaları Birliği başkanı Selahittin Çetindoğan, "Herkesin görüşünü savunması çok güzel bir şey ama burada insanlarımız görüşlerini dile getirirken birbirlerini kırmamaya özen göstermelidir. Demokrasiye inanan güvenen herkes için sandık büyük bir nimettir. Zaman zaman katılmadığınız fikir ve görüşler olduğunda lütfen herkes saatine ve takvime baksın. Herkesin 16 Nisan'a kadar daha sabırlı ve hoşgörülü olmasını istiyorum. Seçim bitecek 17 Nisan sabahı yine bizim bizden başka dostumuz kalmayacak" diyerek herkesi hoşgörüye davet etti.

(İK)



10.04.2017 08:58:40 TSI

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