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Elektrik direğine yıldırım düştü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 08:51
Elektrik direğine yıldırım düştü
Elektrik direğine yıldırım düştü

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde elektrik direğine yıldırım düştü.
Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu elektrik direği parçalandı, bazı vatandaşların elektronik eşyalarında ise hasar meydana geldi.
Yeşilada Mahalle Muhtarı Beşir Arslan, yıldırım düşmesi sonucu elektrik direğinin parçalandığını, bazı vatandaşların ise beyaz eşyalarının hasar gördüğünü söyledi.
Daha öncesinde böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten Arslan, "Dün akşam saatlerinde şiddetli gök gürültüsüyle birlikte büyük bir patlama sesi geldi. Etrafı araştırdığımızda direğin parçalandığını bazı vatandaşlarımızında elektronik eşyalarının hasar gördüğünü öğrendik" dedi.
(MB-SLH-Y)

10.04.2017 08:59:23 TSI
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