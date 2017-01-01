10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik

10 Nisan 2017 Pazartesi, 08:52
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik
- Artık eşler aynı adrese tek başına bildirimde bulunabilecek

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Türkiye'de eşlerin ikamet bildiriminde sıkıntılara neden olan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 48. Maddesinde değişiklik yapıldı. Artık farklı adreste ikamet edip eşinin yanına taşınan kadın ya da erkek için ikamet edilen adrese posta yolu ile kurum tarafından bildirim yapılacağı belirtildi.
Yapılan değişiklikle birlikte daha önce evli olup farklı adreslerde ikamet eden çiftlerin aynı adrese ikamet bildirmesi için yanına taşınılacak olan eşin de nüfus müdürlüğüne gelip imza verme şartı değiştirildi. Başka bir adresten eşinin bulunduğu adrese ikametini aldırmak isteyen kişinin artık tek başına gidip nakil yaptırabilecek.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 48 maddesinde daha önce "Adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin halihazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı halinde beyanı kabul edilir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması halinde adreste halihazırda oturan kişinin oturduğu yerin yöneticisi ya da muhtar tarafından birlikte oturduğuna ilişkin yazılı beyan istenir" maddesine "Ancak evlilik birliği devam ettiği halde halihazırda ayrı konutlarda oturan eşlerden birinin diğer eşin adresine yerleşim yeri adres bildiriminde bulunması durumunda birlikte müracaat alınmayacaktır. Söz konusu bildirim işleme alınarak nüfus müdürlüğünce diğer eşe bildirim yazısı gönderilecektir. Herhangi bir şikayet veya beyandan şüphe duyulması halinde kanunun 60'ıncı maddesi gereğince işlem yapılacaktır" denildi.
(İK)

10.04.2017 08:59:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Haluk Alıcık'ın Sağlık Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN HALUK ALICIK'IN SAĞLIK HAFTASI MESAJI
Aydın'a yaşlı üniversitesi kuruluyor
YEREL

AYDIN'A YAŞLI ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR
Aydın Esnaf Odaları Birliği'nden esnafa 'Hoşgörü' çağrısı
YEREL

AYDIN ESNAF ODALARI BİRLİĞİ'NDEN ESNAFA 'HOŞGÖRÜ' ÇAĞRISI
Emirdağ; &quot;İmamlar 75 dakika değil 24 saat görev yapıyor&quot;
YEREL

EMİRDAĞ; "İMAMLAR 75 DAKİKA DEĞİL 24 SAAT GÖREV YAPIYOR"
Köşklü gençler engelli çocukları sevindirdi
YEREL

KÖŞKLÜ GENÇLER ENGELLİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
MHP İl Başkanı Pehlivan'dan kongre açıklaması
YEREL

MHP İL BAŞKANI PEHLİVAN'DAN KONGRE AÇIKLAMASI
Aydın'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonları
YEREL

AYDIN'DA HIRSIZLIK VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Spor Toto 2. Lig
YEREL

SPOR TOTO 2. LİG
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Aydın'da terör operasyonu
YEREL

AYDIN'DA TERÖR OPERASYONU
Aydın'da kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi hastanede öldü
YEREL

AYDIN'DA KALP KRİZİ GEÇİREN İLKOKUL ÖĞRENCİSİ HASTANEDE ÖLDÜ
Kısa devre Avcı Ailesini evsiz bıraktı
YEREL

KISA DEVRE AVCI AİLESİNİ EVSİZ BIRAKTI
15 yıl önce 1 yılda yaptığı ihracatı 15 günde gerçekleştirir hale geldiler
YEREL

15 YIL ÖNCE 1 YILDA YAPTIĞI İHRACATI 15 GÜNDE GERÇEKLEŞTİRİR HALE GELDİLER
Başkan Alıcık'ın Polis Haftası kutlama mesajı
YEREL

BAŞKAN ALICIK'IN POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJI
Minik Sude'nin ölümü Aydın'ı yasa boğdu
YEREL

MİNİK SUDE'NİN ÖLÜMÜ AYDIN'I YASA BOĞDU
Aydın'da piyasa gözetim ve denetimleri devam ediyor
YEREL

AYDIN'DA PİYASA GÖZETİM VE DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
Nazilli Sanayi Kooperatifinden eğitimde önemli yatırım
YEREL

NAZİLLİ SANAYİ KOOPERATİFİNDEN EĞİTİMDE ÖNEMLİ YATIRIM
EN ÇOK OKUNANLAR
Okmeydanı'nda kahvehanede vatandaşlara tehdit
GÜNDEM

MASKELİ VE SİLAHLI GRUP KAHVEHANE BASIP TEHDİTLER YAĞDIRDI

 1
  • 2 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum sosyal medyayı salladı!
  • 3 Çırılçıplak bulunan üniversitelinin durumu ağır! Nedeni ise şoke etti!
  • 4 Maç başına 25 TL alıyorlar!