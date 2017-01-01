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Başkale'de kar yağışı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 08:56
Başkale'de kar yağışı
Başkale'de kar yağışı

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Başkale ilçesinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Güne kar yağışıyla uyanan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, belediye ve karayolları ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
Kamuran Songelen isimli vatandaş, batıda halkın denize girdiğini ifade ederek, "Biz Başkale'de hala kömür alıyoruz. Soğuk havadan arabam dondu, çalışmıyor. Bu sene kış bitmiyor" dedi.
(EE-MSA-Y)

10.04.2017 09:04:39 TSI
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