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Ülkücü gençlerden Çırakoğlu anısına turnuva



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Ülkü Ocakları Akhisar İlçe Başkanlığı tarafından 2. Fırat Yılmaz Çakıroğlu halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Ege Üniversitesi kampüsünde PKK'lı teröristlerce şehit edilen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Ülkü Ocakları Akhisar İl Başkanlığı tarafından halı saha turnuvası düzenlendi. Turnuvada ülkü ocakları Akhisar İlçe Başkanlığı orta öğretim teşkilatı, üniversite teşkilatı ve ocak yönetimi arasında kurulan takımlar kıyasıya mücadele etti. Ülkü Ocakları Akhisar İlçe Başkanı Çağlar Arabacı da turnuvayı yakından takip etti. Maçı desteklemeye gelen vatandaşlar tribünlerde, "Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu" şeklinde tezahüratlar attı. Çakıroğlu'nun posteri maçın oynandığı halı sahanın duvarına asıldı. Yapılan turnuva ile hem şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andıklarını hem de sporda şiddeti protesto etmek amacıyla bu yıl turnuvanın ikincisini düzenlediklerini ifade eden Ülkü Ocakları Akhisar İlçe Başkanı Çağlar Arabacı, ülkü ocakları sahada spor yapan sosyal ve kültürel alanda etkili gençler yetiştirdiğini kaydetti.

(BG-AY-Y)



10.04.2017 09:05:04 TSI

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