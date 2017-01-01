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Malazgirt'te kar yağışı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:06
Malazgirt'te kar yağışı
Malazgirt'te kar yağışı

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Malazgirt ilçesinde nisan ayında yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Akşama doğru başlayan ve şiddetini bir anda arttıran kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe merkezinde çiçek açan bazı meyve ağaçları ise, kar yağışından olumsuz etkilendi. Nisan ayında havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlar, kar yağışının şaşkınlığını yaşadılar.
(VE-MSA-Y)

10.04.2017 09:13:28 TSI
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