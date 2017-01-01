10 NİSAN 2017
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Vali Süleyman Kamçı, "Polis Huzur ve İstikrarımızın Teminatı Olmaya Devam Edecektir"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:07
Vali Süleyman Kamçı, "Polis Huzur ve İstikrarımızın Teminatı Olmaya Devam Edecektir"
Vali Süleyman Kamçı, "Polis Huzur ve İstikrarımızın Teminatı Olmaya Devam Edecektir"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Kamçı, "Toplumsal huzurumuzun sağlanması için büyük bir özveri ile çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş Yıldönümü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Demokrasinin işlerliği, özgürlüklerin korunması ve adaletin tesisi ancak huzur ve istikrar ortamının sürdürülmesiyle sağlanabilir. Polislerimiz bu şuurla görevlerini adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde gece gündüz yerine getirme gayretindedir. Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözünde belirttiği gibi toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir.
Devletin öncelikli görevinin, vatandaşlarının huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu biliyoruz.
Huzurlu, ekonomik kalkınmasını tamamlamış ve refah içerisinde yaşamak için güvenliği sağlamamız şarttır. İşte bu gerçekten hareketle Emniyet Teşkilatımız; her gün değişen ve gelişen şartlara uygun olarak vatandaşlara "iç güvenlik" hizmetini iyileştirerek sunma çabasını sürdürmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için en değerli varlıkları olan canlarını dahi feda etmekten kaçınmayan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anar; halen görevi başında olan polislerimize, özverili bir şekilde yürüttükleri güvenlik hizmetinden dolayı teşekkür eder, aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve huzur dolu günler dilerim."
(AÖ-Y)

10.04.2017 09:14:56 TSI
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