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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Selçuklu Oteline yeniden imaj veriliyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:09
Selçuklu Oteline yeniden imaj veriliyor
Selçuklu Oteline yeniden imaj veriliyor

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından tamamı satın alınan Selçuklu Otelinde tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ile birlikte tadilat çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çoban, tamamen belediyeye ait olan Selçuklu Otelini halkın hizmetine açmak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Başkan Çoban, Ahlat turizmine özellikle de konaklama sorununa önemli katkı sağlayacak Selçuklu Otelinde büyük bir titizlikle çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
(SAD-MSA-Y)

10.04.2017 09:16:45 TSI
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