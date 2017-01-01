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Nihat Hatipoğlu Gebze'ye geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:42
Nihat Hatipoğlu Gebze'ye geldi
Nihat Hatipoğlu Gebze'ye geldi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Gebze belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Gebzeliler ile bir araya geldi.
Programın başında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Peygamber Efendimizi anma, genç kardeşlerimize anlatma programımızda bizleri yalnız bırakamadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Anlatmak, dinlemek ayrı şeyler ama onu yaşayabilmek apayrı bir şey. Önemli olan Peygamber Efendimizin söylediklerini tavsiyelerini yaşayarak karşı tarafa anlatabilmek. Allah bizi Peygamberimize layık ümmetlerden eylesin. Bizler dünyaya hükmetmiş bin yıldır bu topraklarda yaşamış bir toplumuz. İslam sancağını 600 yıl boyunca her yere taşımış olan, adaleti temsil eden Osmanlı'nın torunlarıyız. Kimseye haksızlık etmeyen dinin özgürce yaşamasına izin veren bir toplumun torunları olmaktan gurur duyuyoruz. Onlara layık nesiller olduğumuzu bugün gösteriyoruz. 15 Temmuz'da vatanına, milletine sahip çıkan bu nesil, mayasının sağlam olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.
Programın başında Sedat Uçar ilahileri Gebzeliler için seslendirdi. Kutlu Doğum Haftasına özel ilahileri seslendiren Uçar, Gebzelilere muhteşem bir ilahi ziyafeti çektirdi. Daha sonra sahneye çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber sevgisini kendine has yorumu ile Gebzeliler ile paylaştı. Gebze'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Akşamın bu saatinde buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bu sevginizi karşılıksız bırakmasın. Sizleri bu saatte bu salona toplayan şey nedir. Evde istirahat etmek varken burada bir aradayız işte bu Peygamber sevgisi" ifadelerini kullandı. Programın sonunda başkan danışmanı Şakir Bitmez konuklara hediye takdiminde bulundu.
(İÇ)

10.04.2017 10:50:40 TSI
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