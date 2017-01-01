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Tuşba Belediyesinden 27 bin öğrenciye ücretsiz ödüllü deneme sınavı



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VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilçe genelinde 5. sınıftan 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerin katılacağı ücretsiz ödüllü TEOG ve LYS deneme sınavları yapılacak.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ödüllü deneme sınavına, Tuşba ilçesindeki tüm okullardaki 5. sınıftan 12. sınıflara kadar olan 27 bin öğrenci katılacak. Öğrencilerinin akademik başarılarını artırma, konu eksikliklerini görme, sınav kaygısını en aza indirgeme, zamanı verimli kullanma ve sınav heyecanını ortadan kaldırmayı amaçlayan deneme sınavda, ayrıca öğrencilerin başarılı olma yolunda katkı sağlanması hedefleniyor. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan ödüllü deneme sınavı; 5 ve 6. sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı (SBS), 7 ve 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG), 9, 10 ve 11. sınıflar için de Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve 12. sınıflar için ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak gerçekleştirilecektir.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, deneme sınavlarıyla Türkiye geneli imtihanlarda son sıralarda olan Van'ın çıtasını daha da yükseltmek, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, konu eksikliklerini görmelerini sağlamak, sınav kaygısını en aza indirgemek, imtihanda vakti daha verimli kullanma becerisi kazandırmak ve sınav heyecanını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Özellikle deneme sonucunda öğrencilerin ve öğretmenlerinin sınav öncesi tüm eksikliklerini görerek, eksik konuların takviye edilmesi ve öğrencilerin bu konuları tekrar gözden geçirmelerini hedeflediklerini söyleyen Özgökçe, Tuşba Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin yanında olduklarını belirtti. Tuşba Belediyesi olarak eğitime sonuna kadar destek verdiklerini de dile getiren Başkan Özgökçe, "Öğrencilerimizin kendilerini test edebileceği, eksik konularını görüp sınavlara eksiksiz katılabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan TEOG ve LYS'ye gireceklerdir. Onlara şimdiden üstün başarılar ve zihin açıklığı diliyorum. Türkiye çapında gerçekleşen bu sınavlarda başta ilçemiz Tuşba ve Van ilinin seviyesini yükseltilmesi adına biz destek sunmaya devam edeceğiz. Hakikaten ilçemiz eğitim noktasında hak ettiği yerde değil. Bizim şu an hedefimiz eğitim seviyemizi en üst sıralara yükseltmektir. Van'ın eğitim açısında pek çok artıları vardır. İnşallah biz Tuşba ilçemizi eğitimde en iyi yere taşımayı hedefliyoruz ve başarının merkezi yapacağız. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte sürekli koordineli olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi yetişmesi adına çalışıyoruz. Yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapma gayreti içindeyiz. Tuşba Belediyesinin kuruluş yılı olan 2014 yılından beri öğrencilerimizin başarıları için sürekli eğitime tam destek veriyor ve vermeye devam edeceğiz. Yine de bu çocuklarımızın eğitimine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

11 Nisan 2017 (Salı Günü) ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm okullarda düzenlenecek olan ödüllü deneme sınavına 27 bin öğrencinin katılacağı ve dereceye girenlere Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çeşitli ödüller verileceği bildirildi.

(MSA-Y)



10.04.2017 10:53:18 TSI

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