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Kaymakam Kırlı'dan '10 Nisan' mesajı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:49
Kaymakam Kırlı'dan '10 Nisan' mesajı
Kaymakam Kırlı'dan '10 Nisan' mesajı

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Kaymakam Kırlı, yayınladığı mesajda, "Türk polis teşkilatı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, kamu düzenini tesis etmek, suç işlenmesini önlemek ve suç işleyenleri adalete teslim etmek için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışmaktadır. Gücünü halktan ve kanunlardan alan emniyet teşkilatımız, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için olağanüstü gayretle çalışmaktadır. Bunun neticesinde hepimizin takdirini ve güvenini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni korumak, tüm polislerimizin öncelikli görevidir. Son yıllarda tüm kamu kurumlarımızda olduğu gibi polis teşkilatımız da değişim ve gelişim göstermiştir. Emniyet teşkilatımız, modern çağın gereklerine uygun olarak halkımıza daha iyi ve etkin hizmet sunabilmek hedefindedir. Teknolojinin bütün olanaklarını kullanarak en ileri teknoloji, bilgi ve birikime sahip bir konuma gelmiştir. İmkânları doğru ve etkili bir şekilde kullanan emniyet teşkilatımız; suçlulara, terör örgütlerine ve birliğimizi bozmaya çalışan şer odaklarına göz açtırmamaktadır. Emniyet teşkilatımız 172 yıllık şerefli mazisi ve milletimizden aldığı güçle; güven ve huzur ortamını sağlamaya devam etmektedir. Malazgirt halkımızın devletine ve manevi değerlere bağlı olması, polis teşkilatımızın başarısını artırmaktadır. Bu sevgi ve güven ortamının temini için başta emniyet güçleri olmak üzere tüm kamu kurumları üzerine düşeni yapmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 172. yıldönümünü ve Polis Haftasını kutluyorum. Bu kutsal görevi yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. İlçemizin huzur ve güvenliği için çalışan her kademedeki bütün amir ve memurlarımızın Polis Haftasını kutluyorum. Sağlıklı, başarılı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.
(VE-MSA-Y)

10.04.2017 10:56:53 TSI
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