YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ERÜ Hastanelerinde artık prostat kanseri tanısı daha kolay

ERÜ Hastanelerinde artık prostat kanseri tanısı daha kolay



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine alınan yeni görüntüleme cihazının prostat kanseri tanısına kolaylık sağlayacağı belirtildi.

ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, yaptığı açıklamada, ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenen ve kendisinin yürütücüsü olduğu proje kapsamında temin edilen füzyon ultrason cihazı ile hastanelerinde prostat kanseri tanısında yeni dönemin başladığını söyledi.

Parmakla yapılan prostat muayenesinde şüpheli nodül bulunan serum PSA'sı yüksek olan hastalarda kesin tanı koymak için transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapıldığını belirten Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, prostat kanserinin tanısında Türkiye'de çok az sayıda merkezde uygulanan Multiparametik MR görüntüleme dönemini daha önce başlamıştı. ERÜ Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan İmamoğlu tarafından yorumlanan Multiparametik MR kılavuzluğunda üroloji bölümü tarafından standart prostat biyopsileri alınıyordu. Şimdi bu yeni proje ile Multiparametik MR la elde edilen görüntüler transrektalultrason ile real-time (gerçek zamanlı) olarak eşleştiriliyor ve prostat kanseri şüphesi olan hedeften 1 mm hata payı ile biyopsiler alınabiliyor, bu yöntemle prostat kanserinde tanı daha kolay konulurken, gereksiz biyopsiden de önlenmiş oluyor" dedi.

Yeni cihaz hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Demirtaş, "Yeni cihaz ileri düzey bir ultrason cihazı. Bu cihazla hastane alt yapısı uygunsa PACS sisteminden direkt görüntü alınabileceği gibi alt yapı uygun değilse herhangi bir hastanede çekilen MP-MR görüntülerini de işleyebilmektedir. Cihaza entegre yazılım ile MP-MR görüntüleri aynı ekranda USG ile gerçek zamanlı olarak bire bir eşleştirilebilmektedir. Bu sayede kanseri şüphesi olan alanlardan 1 mm hata ile biyopsiler alınabilmektedir" diye konuştu.

Başka füzyon sistemlerinin de olduğunu belirten Doç. Dr. Demirtaş sahip oldukları sistemin diğerlerine üstünlüğünün fantom denilen model kullanmak yerine gerçek zamanlı olarak USG ve MP-MR görüntülerini görebilmek olduğunu kaydetti.

Açıklamasında özel teknik ile yapılan Multiparametrik MR-füzyon prostat biyopsinin Türkiye'de çok az sayıda klinikte gerçekleştirildiğine vurgu yapan Doç. Dr. Demirtaş, bu yenilikten sadece Kayseri değil, çevre iller ve tüm Türkiye'nin yararlanabileceğini, prostat kanseri gibi önemli bir konuda en güncel yöntemin uygulanması konusunda öncülük yaptığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

(SK)



10.04.2017 11:01:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER