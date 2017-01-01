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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de Poli Günü kultamaları yapıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:54
Nevşehir'de Poli Günü kultamaları yapıldı
Nevşehir'de Poli Günü kultamaları yapıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Emniyet Teşkilatı'nın 172. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, şube müdürleri ve polisler katıldı.
Nevşehir'de düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'nda ki tören sona erdi. (COŞ-SK)

10.04.2017 11:02:25 TSI
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